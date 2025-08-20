Visszatértek a magyar utazók

A Központi Statisztikai Hivatal júniusi gyorsjelentése szerint 1,9 millió vendég összesen 4,4 millió vendégéjszakát töltött el az ország szálláshelyein, ami 5,1 százalékos növekedést jelent az előző év azonos hónapjához képest. A bővülés mind a belföldi, mind a nemzetközi szegmensben megfigyelhető volt, amit a pünkösd júniusi időzítése is támogatott. A kereslet erős alapot biztosított a júliusi–augusztusi csúcsszezon árazási lehetőségeihez, különösen a fővárosi és balatoni régiókban.

A főváros kapuja, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér szintén erős féléves teljesítményt jelentett. A Budapest Airport az első hat hónapban több mint 9 millió utast kezelt, amelyből júniusban önmagában 1,7 millió fő fordult meg. A repülőtér nemcsak az utasforgalomban, hanem a légi áruszállításban is rekordot könyvelhetett el. Ez a városi turizmus számára közvetlenül magasabb szállodai kihasználtságot és szobaár-erőt jelent, hiszen a nemzetközi beutazások továbbra is meghatározó hajtóerejei Budapest turisztikai piacának.

A belföldi mobilitásban a MÁV szezonális menetrendváltása adott plusz lendületet. Június 21-én életbe lépett a balatoni nyári menetrend, amely sűrített járatokat és többletkapacitást biztosít a tó körüli vonalakon. Az intézkedés célja a közúti forgalom enyhítése és a legfontosabb hazai üdülőkörzet jobb elérhetősége. A vasút így nemcsak közlekedési alternatívát kínál, hanem árérzékeny utazók számára is elérhetőbbé teszi a régiót.

A júniusi adatok világosan jelzik, hogy a magyar turizmus belépett a tartós élénkülés szakaszába. A nyár nemcsak több vendéget, hanem erősebb közlekedési és szállásipari teljesítményt is hozott, megerősítve a piac stabilitását.

A cikk szerzője az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense