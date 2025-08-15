ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.61
usd:
337.14
bux:
105146.55
2025. augusztus 15. péntek Mária
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
napernyő hőség kánikula időjárás nyár napsütés
Nyitókép: Pixabay

Kiadták a piros figyelmeztetéseket is, durva lesz az éjjel és a szombat délután

Infostart

A legmagasabb, piros fokozatú figyelmeztetést adta ki szombatra a HungaroMet Zrt. az ország középső és déli vármegyéire, ahol a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 29 Celsius-fokot. Az ország többi részén is nagyon meleg lesz.

A meteorológiai szolgálat veszélyjelzésében azt írta, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Pest és Tolna vármegyére a legmagasabb, piros fokozatú figyelmeztetést adták ki a magas középhőmérséklet miatt szombatra.

Másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy, Vas, Veszprém és Zala vármegyére, mert ezekben az előrejelzés szerint 27 Celsius-fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet szombaton.

Elsőfokú (sárga) figyelmeztetés van érvényben szombat éjfélig a magas középhőmérséklet miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, itt a napi középhőmérséklet 25 fok felett alakulhat.

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint szombaton a késő délutáni, esti óráktól főként a Dunántúlon nő a zivatar valószínűsége, az erősebb cellákat viharos, óránkénti 60-70 kilométeres széllökések, jégeső és intenzív csapadék kísérheti. Zivatar veszélye miatt Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki, az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

Kezdőlap    Életmód    Kiadták a piros figyelmeztetéseket is, durva lesz az éjjel és a szombat délután

figyelmeztetés

időjárás

térkép

hungaromet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Fordulat után – reagált az éles bírálatokra a száznapos német kancellár

Fordulat után – reagált az éles bírálatokra a "száznapos" német kancellár
Kimondatlanul is eddigi kancellári tevékenységét minősítő kemény bírálatokra reagált Friedrich Merz. Élükön a radikális jobboldali AfD-vel az ellenzék pártjai élesen bírálták őt annak kapcsán, hogy az általa vezetett kormány hivatalba lépésének első száz napjában – elsősorban gazdasági téren – ígéreteivel ellentétben szerintük semmit nem tett le az asztalra.
Elemző: Ukrajnán kívül egy új együttműködés kezdődhet Amerika és Oroszország között

Elemző: Ukrajnán kívül egy új együttműködés kezdődhet Amerika és Oroszország között

Alaszka, az Egyesült Államok és Oroszország közötti történelmi és földrajzi kapocs ad otthont Donald Trump és Vlagyimir Putyin, vagyis az amerikai és az orosz elnök mai találkozójának. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése szerint a találkozó időzítése különös figyelmet kap egy Ukrajnához kevésbé kapcsolódó, de fajsúlyos téma miatt.
 

Donald Trump állítólag a volt NATO-főtitkárnál érdeklődött a Nobel-békedíj iránt

Trump-Putyin-találkozó: több kijátszható ütőkártyája is van mindkét félnek

Alaszkára szegeződik a világ szeme, de nem ez lesz a fontos csúcs

Ezt lépte az orosz hadsereg Trump és Putyin találkozója előtt

Putyin gépe háromezer kilométerre landolt a mai csúcs helyszínétől

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.15. péntek, 18:00
Kiss Ambrus
a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jó hangulatban várják a tőzsdék a Putyin-Trump találkozót

Jó hangulatban várják a tőzsdék a Putyin-Trump találkozót

Kedvező hangulat uralkodik a világ tőzsdéin, az európai piacok pozitív tartományban vannak, a magyar tőzsde csúcsot döntött, és az amerikai indexek is rekordszintre kerültek a hét utolsó kereskedési napján. Bár érkeznek fontosabb makroadatok, a nap legérdekesebb eseménye a Trump-Putyin csúcstalálkozó lesz, amelyre itteni idő szerint nagyjából este 9 körül kerül majd sor. A részvénypiacoknak tehát valószínűleg ma már nem lesz idejük reagálni a találkozóval kapcsolatos fejleményekre, bár elemzők szerint az eseménytől egyébként sem remélhető áttörés.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Máris kezdődik a Premier League új szezonja: itt van minden változás, fontos tudnivaló

Máris kezdődik a Premier League új szezonja: itt van minden változás, fontos tudnivaló

A Premier League 2025-26-os szezonjára számos újítás készül, beleértve a játékvezetői kamerák bevezetését és a kapusokra vonatkozó új szabályokat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
What do Russia and Ukraine want? We answer your questions ahead of Trump-Putin talks

What do Russia and Ukraine want? We answer your questions ahead of Trump-Putin talks

As both presidents head to Alaska, Ukraine's Zelensky says "we are counting on America".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 15. 16:47
Vörösbe borult térképen mutatjuk, hol lesz a leggyötrőbb hőség
2025. augusztus 15. 15:42
Ezt most a magyarok jó része megérzi
×
×
×
×