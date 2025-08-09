ARÉNA
2025. augusztus 9. szombat
Nyitókép: YouTube/Nexta

Csöppség kergette ki a megtermett medvét a családi házból – videó

Infostart

A kanadai Vancouverben történt, hogy egy medve betört egy családi házba, de aztán iszkolni kényszerült.

A beszámolók szerint egy művész házába ment be kíváncsiskodni vagy élelmet, esetleg kutyaeledelt keresve egy medve.

Küldetésének azonban egy igencsak ingerült Scout nevű kutya vetett véget: a csöppnyi pomerániai olyan hevesen támadt a betolakodóra, hogy az inkább sarkon fordult és eliszkolt. A történteket a nappaliban és a bejáratnál elhelyezett kamera is felvette, a videó gyorsan terjed a TikTokon és más közösségi oldalakon.

