Csöppség kergette ki a megtermett medvét a családi házból – videó

A beszámolók szerint egy művész házába ment be kíváncsiskodni vagy élelmet, esetleg kutyaeledelt keresve egy medve.
Küldetésének azonban egy igencsak ingerült Scout nevű kutya vetett véget: a csöppnyi pomerániai olyan hevesen támadt a betolakodóra, hogy az inkább sarkon fordult és eliszkolt. A történteket a nappaliban és a bejáratnál elhelyezett kamera is felvette, a videó gyorsan terjed a TikTokon és más közösségi oldalakon.
? In Canada, a bear broke into a house — but ran into a Pomeranian with an attitude— NEXTA (@nexta_tv) August 7, 2025
In Vancouver, the bear snuck into an artist’s home looking for some dog food. But he didn’t expect one thing — inside was a Pomeranian named Scout.
Scout charged at the intruder and chased him… pic.twitter.com/0ndiBFe5Op