Csöppség kergette ki a megtermett medvét a családi házból – videó

A beszámolók szerint egy művész házába ment be kíváncsiskodni vagy élelmet, esetleg kutyaeledelt keresve egy medve.

Küldetésének azonban egy igencsak ingerült Scout nevű kutya vetett véget: a csöppnyi pomerániai olyan hevesen támadt a betolakodóra, hogy az inkább sarkon fordult és eliszkolt. A történteket a nappaliban és a bejáratnál elhelyezett kamera is felvette, a videó gyorsan terjed a TikTokon és más közösségi oldalakon.