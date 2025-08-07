Legyen résen, ha használta ezt a Google funkciót - könnyen hoppon maradhat

Nincs könnyű dolga annak, aki szeretné követni a Google döntéseit, legalábbis a néhai URL-rövidítő szolgáltatása, a goo.gl körül. A vállalat már régen, már 2019 márciusában megkezdte a goo.gl kivezetését, ekkortól ugyanis már nem lehet létrehozni új hivatkozásokat a szolgáltatással – írja a 9to5Google cikke nyomán a hvg.hu.

A funkcióval rengeteg címet készítettek a felhasználók annak egy évtizedes működése során, ezeket pedig mai napig sok helyen használhatják, például dokumentumokban hivatkozásként, vagy videók leírásában.

Az eredeti terv szerint 2025. augusztus 25-én leáll az összes ilyen URL működése, és egy 404-es hibaoldalra vezetnek majd a hivatkozások, azonban a Google most részben visszavonta ezt.

Az „aktívan használt” linkek az említett dátum után is elérhetőek maradnak, ám a „nem használt” társaik az eredeti terveknek megfelelően megszűnnek és hiába kattint rájuk valaki, hibaoldalra futnak.

Azt, hogy egy adott URL-ek státuszát ellenőrizhessük, rá kell kattintani, és ha ott már írja a figyelmeztetés, hogy augusztus 25-e után vége van, akkor érdemes időben lementeni a mögötte lévő linket. Ám ha semmilyen üzenet nem jelenik meg, akkor a hivatkozás a hó vége után is elérhető marad. Ám hogy meddig, azt a Google nem árulta el, tehát részben marad a bizonytalanság.

Hasonló szolgáltatásért érdemes a TinyURL-hez és a Bit.ly-hez fordulni.