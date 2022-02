Apró győzelem a daganatos betegségek elleni háborúban

Az Európai Parlament szerdán – 652 szavazattal, 15 ellenében, 27 tartózkodás mellett – elfogadta az átfogó és összehangolt uniós rákellenes stratégia hatékonyságának fokozását célzó ajánlásait. Ennek alapján a jövőben:

hatékonyabban kell kezelni a környezeti, a munkahelyi és az életmódhoz köthető ártalmakat,

több lehetőséget kell teremteni a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra és a klinikai vizsgálatokban való részvételére, valamint

hatékonyabban kell gazdálkodni a rákgyógyszerek készleteivel

– áll az EP Magyarországi Kapcsolattartó Irodája sajtóközleményében, amiben a többi között az is olvasható, hogy a képviselők szerint lenne még mit javítani a stratégián.

Halmy Eszter a döntés jelentőségét kiemelve elmondta, hogy az európai rákellenes terv átfogó programként különös figyelmet fordít a megelőzésre, valamint az egyenlő hozzáférésre a kezelésben, a kutatásban és az innovációban, amikhez forrásokat is rendel. Mindennek természetesen számos alpontja is van – tette hozzá.

Megelőzés

Mint mondta, a megelőzésben különös hangsúllyal szerepelnek a magatartási tényezők, a környezeti-, biológiai-, illetve munkahelyi kockázati tényezők csökkentése, ami a Magyar Elhízástudományi Társaság véleménye szerint is igen fontos. Az általuk is benyújtott egyik javaslat eredménye, hogy

a túlsúly önállóan is megjelenik a kockázati tényezők között

– emelet ki a szakértő. Kitüntetett cél a megelőzésben emellett a dohányzás és az alkoholfogyasztás visszaszorítása, a testmozgás fokozása, a környezeti rákkeltő anyagok és egyéb szennyezők csökkentése is – sorolta. A terv a kutatás-fejlesztésen és az oktatáson túl kitér társadalmi és gazdasági szempontokra, a különböző fogyatékkal élők, kisebbségekhez tartozók, továbbá az idősek és a gyermekek helyzetére is.

Az Európai Parlament a rákmegelőzési terv megvalósítására mintegy 4 milliárd eurót fogadott el.

Halmy Eszter az is hangsúlyozta, az elfogadott dokumentum nagy előnye, hogy a daganatos betegségek megelőzésében elfogadja azt is, hogy további tudományos alapokon nyugvó kockázatértékelés szükséges a különböző környezeti, biológiai és egyéb tényezők felderítésére, és elismeri, hogy a kockázatcsökkentésben az ártalomcsökkentés is jelentős szerepet játszhat. Mindez azt jelenti, hogyha egyes kockázati tényezőket eliminálni nem tudnak, legalább csökkentsék a kitettséget.

Tekintettel arra, hogy mind a megelőzést, mind a kezelést Európa összes országában összehangoltan kívánják végezni, amire megfelelő intézetet alakítanak ki, követve a programterv megvalósítását, a Magyar Elhízástudományi Társaság ügyvezető elnöke bizakodó a tekintetben, hogy javulni fog a helyzet a daganatos megbetegedéseket illetően, hiszen ma Magyarországon ezek a vezető halálozási okok között szerepelnek. Megismételte, a daganatos betegségek tekintetében a két legfontosabb tényező – a dohányzás és az elhízás – elleni küzdelemre részletesen kitért az anyag, megfogalmazva a megfelelő lépéseket.

