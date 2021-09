Egyre-másra dőlnek a melegrekordok az északi féltekén

115 éve nem volt ennyire meleg egyik szeptemberi nap sem Skóciában. Szerdán a 1906 óta a legmelegebb szeptemberi hőmérsékletet regisztrálták, 28,6 fokot (Skócia, Charterhall). Itt ez az átlagos, szeptember elején jellemző hőmérsékletekhez képest 10-15 fokkal melegebb - írta az Időkép.

Scotland ??????? is pure meltin



We just witnessed our hottest September day since 1906.



We are about 10-15°C hotter than the average for this time of year right now. pic.twitter.com/wl0G5BFdRw — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) September 8, 2021

Ugyanezen meleg légtömeg kúszott be a Skandináv-félsziget déli tájaira is. Az anticiklonális idő Norvégiában országos rekordot hozott. Drammen-Berskog meteorológiai állomásán szerdán szintén 28,6 fokot mértek. A korábbi rekokd (28,5 fok) 1906. szeptember 2-án (Byglandsfjord) és 1958. szeptember 1-jén (Meråker) állt be.

Az USA kaliforniai, hőségekről elhíresült Halál-völgyében az északi félteke legkésőbbi 50 fokos értékét regisztrálták. A nyáron is rendkívülinek számító 50 fokos meleget szeptember 7-én mérték.

Furnace Creek in the Death Valley just recorded +50.0°C (122°F).



This is the latest 50°C ever recorded worldwide in the season. The western half of North America is extremely hot right now, again... pic.twitter.com/6cfffLbaXi — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) September 8, 2021

Franciaország is újabb rekorddal büszkélkedhet. Amellett, hogy napközben több napja 30 fok feletti csúcsértékeket mérnek, szeptember 7-én estig a napi minimum-hőmérséklet 24 órán keresztül nem csökkent 26,3 fok alá. Ez országos szeptemberi rekord az országban.

Az MTI beszámolójából kiderül, Londonban is közel 30 fok van, ami felettébb szokatlan ebben az időszakban. A nyitóképen: A palotaőrség egyik tagja a közel 30 Celsius-fokos melegben a brit uralkodó hivatalos rezidenciája, a londoni Buckingham-palota előtt 2021. szeptember 8-án.

Nyitókép: Frank Augstein