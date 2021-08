Nagy változás van készülőben, mindjárt itt a hidegfront

A Skandináv-félsziget és a Kelet-európai-síkság nagy része felett sekély ciklonok felhőzete figyelhető meg, ezekből szórványosan csapadék is előfordul. Markánsabb ciklon örvénylik az Atlanti-óceán északi területei felett, amely nagy nedvességtartalmú levegőt szállít a Brit-szigetek fölé. Szárazföldünk középső és déli vidékein ugyanakkor döntően anticiklon, a benne uralkodó leszálló légmozgás biztosít túlnyomóan napos, száraz időt, de az éjszakai órákban helyenként már rétegfelhőzet képződik, sőt itt-ott ködfoltok is kialakulnak. Kezdetben a Kárpát-medence időjárását is a magasnyomású légköri képződmény határozza meg, majd vasárnap késő este északnyugat felől eléri térségünket egy hidegfront.

Vasárnap a rétegfelhőzet feloszlik. A fátyol-, illetve gomolyfelhők mellett általában több órára kisüt a nap. Vastagabb felhőzet késő este érkezhet északnyugat felől. Napközben csupán néhol alakulhat ki zápor, egy-egy zivatar, nagyobb eséllyel az északnyugati határvidéken. Késő estétől főleg az Észak-Dunántúlon már több helyen valószínű eső, zápor, zivatar. Eleinte többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. Vasárnap sokfelé megélénkül a déli, délkeleti, a Kisalföldön késő estétől megerősödik az északi, északnyugati szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 27 és 32 fok között várható.

Allaga Tamás meteorológus elmondta, hogy közelít a hidegfront, ami a jövő hét elején tönkreteszi a strandidőt.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd