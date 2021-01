Egyedülálló lehetőség kínálkozik a Covid utáni újrainduláskor

Ahhoz, hogy az éves átlaghőmérséklet-emelkedés globális szinten másfél fok alatt maradjon, évi több mint 10 százalékos mértékben kellene csökkenteni a globális GDP-alakulásához viszonyítottan a szén-dioxid-kibocsátást. Mindez olyannyira nagy lépés, hogy a 2020-ra elért érték ötszörösét jelenti – mondta Sávoly-Hatta Anita a PwC Net Zero Economy indexe alapján.

Jó hír azonban, hogy az adatok szerint már 2019-ben volt az előrehaladás, mert a 3 százalékos gazdasági növekedés mellett világszinten fél százalékkal nőtt csak a szén-dioxid-kibocsátás, ami a megelőző évekhez viszonyított

szénintenzitás több mint 2 százalékos csökkenését jelentette.

Ez azonban továbbra is jelentősen elmarad a globális felmelegedés 1,5 Celsius-fok alatt tartásához szükséges értéktől – jegyezte meg a PwC Magyarország könyvvizsgálati üzletágának igazgatója.

A szakértő egyetértett, 2020-ig továbbra is a fosszilis energiahordozók túlsúlya érvényesült a világban, ezen belül azonban vannak jól és kevésbé jól teljesítő régiók. Az Európai Unióban az előző évhez viszonyított dekarbonizációs ütem 5 százalék körüli volt, amit elsősorban tengeri szélenergián és napenergián alapuló technológiák alkalmazása révén tudtak elérni. Eközben Kínában a szén-dioxid-kibocsátás csak fele olyan mértékben nőtt, mint a GDP, miközben a szénintenzitás is csökkent. Jó hír az is továbbá, hogy

a kínai nap- és szélenergia-hasznosítás az elmúlt 10 évben a tízszeresére nőtt.

Sávoly-Hatta Anita emlékeztetett, már csak nagyon kevés idő áll rendelkezésre, tíz év 2030-ig, amíg globális szinten az ismert klímacélt vállalták az országok. Jól látszik ugyanakkor, hogy a Covid-járvány miatti gazdasági visszaesés hatására javultak a szén-dioxid-kibocsátási mutatók, amit az Észak-Olaszország vagy Kína fölött készült légi feltételek is alátámasztották, sokat tisztult a levegő pusztán a gyárak leállása miatt.

Szeretünk azonban visszaállni a megszokott menetrendre, ezért joggal vetődhet föl a kérdés, vajon visszaesünk-e a 2008-as szintre, amikor a pénzügyi világválságot követően soha nem látott magasságokba emelkedett a globális károsanyag-kibocsátás. Most, a Covid-19 utáni újraindításnál viszont egyedülálló lehetőség kínálkozik, hogy valódi fordulat következzen be.

A PwC munkatársa nagyon biztató jelként értékelte a társadalmilag, illetve világszinten kialakult közös sürgősségtudatot, hogy egy sor vállalat, befektető, kormányzat vállalt nettó nulla kibocsátási célkitűzéseket.

Nyitókép: Pexels.com