Jót és rosszat is tartogat az időjárás

Magyarország időjárását továbbra is egy nagy kiterjedésű anticiklon alakítja, amelynek felhőoszlató hatása még csütörtökön is kitart, többnyire derült időjárást eredményezve. Pénteken azonban már feltűnik a Skandináv-félsziget fölött egy hidegfront, amely a szombati napon hazánk fölé is megérkezik, ennek hatására pedig fátyolfelhős lesz az égbolt.

Csütörtökre virradóan általában derült lesz az idő, és a légmozgás is többnyire méréséket marad. A legalacsonyabb éjszaki hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul, gyenge talaj menti fagy a Rába vidékén, a Viharsarok, valamint az északi völgyekben fordulhat elő. Napközben szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, az ország keleti harmadában kevés fátyol- illetve gomolyfelhő megjelenhet az égen. A légmozgás továbbra sem lesz jelentős, a csúcshőmérséklet pedig immáron 17 és 21 Celsius között alakul.

Pénteken tovább erősödik a nappali felmelegedés 20-25 fokos csúcshőmérséklettel. A szombaton átvonuló, meglehetősen legyengült hidegfront miatt átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Az ország legnagyobb részén nem várható csapadék, az északkeleti megyékben zápor, zivatar viszont előfordulhat.

A hidegfront érkezésével azonban nagy területen megerősödik, illetve

viharossá fokozódik majd az északnyugati szél.

Vasárnaptól kezdődően, napokon keresztül gomolyfelhős, napos, csapadékmentes időjárásnak örülhetünk – hangzik el az OMSZ videójában. A nappali felmelegedés ismét fokozatosan emelkedik majd.

