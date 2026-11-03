Nem volt jó ötlet ez a trükk a rendőrökkel

A Szentendrei Járási Ügyészség hamis vád bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat azzal a román férfival szemben, aki élettársát terrorizálta és a rendőrök előtt a testvérének adta ki magát – írja közleményében a Pest Megyei Főügyészség.

A vádirat szerint a bűnügy vádlottja, egy román férfi 2025 tavaszán ismerkedett meg élettársával, a bűnügy sértettjével. A vádlott a kapcsolat fennállása alatt rendszeresen bántalmazta a nőt, aki nem mert sérüléseivel orvoshoz fordulni.

2026 májusában a férfi Budapesten, közterületen összetörte a nő telefonját és olyan erővel vágta földhöz a sértettet, hogy az eszméletét elveszítette és súlyos, törésben megnyilvánuló sérülést szenvedett

– derül ki az ügyészségi közlésből.

2026 márciusában a vádlott ittas állapotban vezetett Csobánkán, amikor is a rendőrök megállították és igazoltatták. A férfi a testvére nevére kiállított személyigazolvánnyal igazolta magát. A gyanúsítotti kihallgatásán a vádlott szintén testvére adatait diktálta be, majd a jegyzőkönyvet testvére nevében aláírta.

A Szentendrei Járási Ügyészség a letartóztatásban lévő, büntetett előéletű férfit kapcsolati erőszak bűntettén, súlyos testi sértés bűntettén és rongálás vétségén túl hamis vád bűntettével és közokirat-hamisítás bűntettével is vádolja. Az ügyészség a férfival szemben végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozza. A vádlott bűnösségéről a Szentendrei Járásbíróság fog dönteni.