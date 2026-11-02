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Nyitókép: Getty Images/pcess609

Benzinkúton zaklatta az embereket, most elmegyógyintézetben figyelik

Infostart / MTI

A fiatal nő agresszívan viselkedett a benzinkút dolgozóival és vásárlóival, kéretlenül szexuális szolgáltatásokat ajánlott fel másoknak, de több másik erőszakos és vagyon elleni bűncselekmény elkövetésével is megalapozottan gyanúsítható.

Elmegyógyintézetben figyelik meg azt a 24 éves salgótarjáni nőt, akit többek között azzal vádolnak, hogy folyamatosan zaklatta egy salgótarjáni benzinkút személyzetét és vásárlóit, agresszívan és fenyegetően viselkedett velük, valamint a vásárlóknak kéretlenül szexuális szolgáltatást ajánlott fel – tájékoztatott hétfőn a Nógrád Megyei Főügyészség.

A nő több erőszakos és vagyon elleni bűncselekmény elkövetésével is megalapozottan gyanúsítható. Október 20-án a benzinkút egyik dolgozójával szóváltásba keveredett, lökdöste őt, majd felborította az épület előtt kihelyezett termékeket.

Az év folyamán több lopást is elkövetett, egyedül vagy társaival salgótarjáni benzinkutakról és üzletekből vitt el különböző árucikkeket közel 40 ezer forint összértékben. Vizsláson egy családi ház udvarára mászott be, onnan visszaváltható palackokkal teli zsákokat lopott el.

Július 26-án az utcán minden előzmény nélkül megtámadott egy járókelőt, testszerte többször ököllel és tenyérrel megütötte, és megrúgta. Amikor a sértett tovább akart haladni, a nő megharapta a karján, majd miután a sértett értesíteni próbálta a rendőrséget, a támadó kitépte a kezéből a mobiltelefonját, és elszaladt vele.

A rendőrség az októberi cselekményt követően vette őrizetbe a nőt, akinek letartóztatását az ügyészség indítványára a bíróság elrendelte.

Az előzetes orvosszakértői vizsgálat eredményére figyelemmel a kényszerintézkedést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben hajtják végre. A végzés ellen a gyanúsított fellebbezett, így az nem végleges.

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Kezdőlap    Bűnügyek    Benzinkúton zaklatta az embereket, most elmegyógyintézetben figyelik

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