Döbbenetes mennyiségű gyerekpornót találtak egy Veszprém megyei férfinál, közte nagyon súlyosakat is

A Pápai Járási Ügyészség indítványára letartóztatta a bíróság azt a 66 éves férfit, aki a megalapozott gyanú szerint az általa használt számítástechnikai adathordozókon százezres nagyságrendben gyermekeket ábrázoló pornográf tartalmú képeket, valamint videófelvételeket tárolt – számolt be róla a veol.hu.

A nyomozás állása szerint a megtalált közel 250 ezer pornográf képből és 2700 videóból mintegy 12 500 képen, valamint 306 videón tizenkettedik életévüket be nem töltött kiskorúak láthatók, ezek között pedig voltak olyan felvételek, amelyek a tizenkét év alatti sértettek sanyargatásával, erőszak alkalmazásával készültek.

Az ügyészség az indítványában a szökés és elrejtőzés, valamint a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását, amelynek a Veszprémi Járásbíróság nyomozási bírója helyt adott és a gyanúsított letartóztatását elrendelte. A végzés nem végleges – közölte a Veszprém Megyei Főügyészség.