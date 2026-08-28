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A closeup of a dimly lit prison holding cell door with gripping the bars - 3D render
Nyitókép: allanswart/Getty Images

Utcai szóváltásból tömegverekedés lett

Infostart / MTI

A Budakörnyéki Járásbíróság pénteken elrendelte a monori tömegverekedés két gyanúsítottjának letartóztatását, az ügyben csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette miatt indított eljárást a Monori Rendőrkapitányság.

A Budapest Környéki Törvényszék közleménye szerint hétfőn a két gyanúsított és több társuk megjelentek egy monori ingatlannál, mivel korábban konfliktusba keveredtek az ott lakó családdal. Először az utcáról bekiabálva alakult ki a két csoport között szóváltás, majd vascsövekkel és más eszközökkel a kezükben az utcán tartózkodók bementek az udvarra. A fiatalabb gyanúsított ököllel, az idősebb terhelt más eszközökkel bántalmazott két férfit. Rövid időn belül a gyanúsítottak és társaik, valamint az ott lakó család közötti dulakodás az utcán folytatódott.

Az eset során a gyanúsítottak által bántalmazott két férfi 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek.

A bíróság szerint a gyanúsítottak kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.

Hozzátették: a terheltek bizonytalan lakhatási körülményeire, előéletére és arra, hogy a gyanúsítottak ellen más eljárás is folyamatban van, a bíróság elrendelte az egy hónapra szóló letartóztatásukat.

A döntést az ügyész tudomásul vette, a gyanúsítottak és az egyik védő fellebbezést nyújtott be ellene. A másik védő nem volt jelen, jogorvoslat benyújtására neki 3 munkanap áll a rendelkezésére, így a végzés nem végleges, de végrehajtható – közölte a törvényszék.

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