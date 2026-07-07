Alvó utast fosztottak ki, a rendőrség hamar a nyomukra akadt

Június 29-én délelőtt érkezett bejelentés a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányságra, miszerint egy nőt utazás közben fosztottak ki egy vonaton – írja beszámolójában a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A sértett elaludt, ezt használta ki két tolvaj, elvitték a tabletjét és a sminktáskáját.

A nyomozók adatot gyűjtöttek, és a térfigyelő kamerák felvételein követték a tettesek útját. Kiderült, hogy busszal utaztak tovább egy közeli településre, ahol a helyi körzeti megbízott segítségével azonosították őket.

A rendőrök rövid időn belül elfogták a 23 éves férfit és a 28 éves nőt, majd kifosztás bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. Az ellopott tárgyakat is megtalálták náluk, így a tablet és a sminktáska visszakerülhetett a tulajdonoshoz.