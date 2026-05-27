Szexuálisan zaklatta nevelt lányát, fegyházba is mehet

13 év fegyházbüntetésre ítélte a bíróság azt a férfit, aki a nevelt lánya sérelmére szexuális bűncselekményt követett el – írja közleményében a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség. A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség a büntetés helybenhagyását indítványozta.

Az ítélet szerint a 41 éves férfi gyakorta bántalmazta, szidalmazta és mások előtt megszégyenítette felesége korábbi kapcsolatából született kiskorú lányát. A férfi 2020. novemberétől, közel 3 éven keresztül szexuálisan is zaklatta az akkor még csak 12 éves gyermeket, valamint egyszer szexuális cselekményre kényszerítette.

A Kecskeméti Törvényszék az elkövetőt folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette és kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt 13 év fegyházbüntetésre, 10 év közügyektől eltiltásra ítélte és végleges hatállyal eltiltotta minden olyan tevékenységtől, amely kiskorúakhoz köthető. Megállapította, hogy a férfi feltételes szabadságra nem bocsátható.

Az elsőfokú ítélet ellen a férfi és védője felmentésért, illetve a büntetés enyhítéséért fellebbezett.

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint az elsőfokú ítélet megalapozott, a bűncselekmények minősítése törvényes és a kiszabott büntetések enyhítése sem indokolt. Az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.