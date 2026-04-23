2026. április 23. csütörtök Béla
Elfogtak a rendőrök Tapolcán egy csalással gyanúsított bolgár férfit, aki több dunántúli városban is utcán szólította le áldozatait pénzváltás ürügyén – közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon csütörtökön.
„Venezuelai” euróval trükközött a bolgár férfi

Infostart / MTI

Elfogtak a rendőrök Tapolcán egy csalással gyanúsított bolgár férfit, aki több dunántúli városban is utcán szólította le áldozatait pénzváltás ürügyén – közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon csütörtökön.

Közölték, hogy az elmúlt hónapokban több bejelentés is érkezett Zalában a rendőrségre, hogy egy külföldi férfi jogosulatlanul pénzt vált. Parkolóban, az utcán, de még pénzváltó előtt is megszólította áldozatait azzal, hogy kedvező áron adna eurót forintért.

Miután az árban megegyeztek, elterelte a kuncsaftok figyelmét, és a pénzkötegbe venezuelai bolívart csempészett. A férfi több esetben 700 euróval károsította meg a sértetteket.

A keszthelyi nyomozók elemezték a kamerafelvételeket és tanúkat kutattak fel, így jutottak el a 61 éves bolgár férfihoz, akit a tapolcai buszpályaudvaron fogtak el. Ruházatának átvizsgálása és a lakóhelyén tartott kutatás során nagy összegben találtak nála eurót, forintot, belarusz rubelt, venezuelai bolívart, valamint jugoszláv dinárt, amit lefoglaltak.

Mint kiderült, a csaló Nagykanizsán, Zalaegerszegen, Keszthelyen, Hévízen és Tapolcán is követett el hasonló bűncselekményeket.

A rendőrök többrendbeli, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként a férfit, akinek kezdeményezésükre a bíróság elrendelte a letartóztatását.

Tálas Péter az Arénában: ezért lesz Lengyelország a legfontosabb partnere Magyarországnak

Tálas Péter az Arénában: ezért lesz Lengyelország a legfontosabb partnere Magyarországnak

Ha komolyan gondolja a Tisza-kormány, hogy külpolitikája a térségre koncentrál majd, akkor Lengyelországban lehet azt a szövetségest megtalálni, amellyel a regionális érdekérvényesítésért fel lehet lépni – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Tálas Péter, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője.
 

A Tisza-kormány megnyitja az ügynökaktákat

Gálik Zoltán az uniós pénzek megszerzéséről: vannak komoly kockázatok, és az EU rugalmasságára is szükség lesz

Frakcióvezető-helyettes lesz az Országgyűlésben Magyar Péter eddigi kabinetfőnöke

Orbán Viktor hetedik a listán

VIDEÓ
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
2026.04.24. péntek, 18:00
Krausz Ferenc
Nobel-díjas fizikus, az Élvonal Alapítvány kuratóriumi elnöke
Forint: délután jött a fordulat

Forint: délután jött a fordulat

Az elmúlt napokban az euró-forint kurzus nagyjából a 360–365-ös sávban mozgott, miközben a rövid távú irány inkább oldalazó, időnként kisebb korrekciókkal. A hangulatot egyszerre tartja fenn a választások utáni bizalom és árnyalja a közel-keleti fejleményekre érzékeny nemzetközi környezet, amelyen keresztül a dollár mozgása gyorsan átgyűrűzik a forint piacára is. A délelőtt folyamán a forint a választások óta nem látott szintre gyengült, ahonnan azonban délután a szerda este látott szintekre erősödött vissza.

Olcsó eurót ígért, csúnyán átverte az embereket: több városban szedte áldozatait a csaló

Olcsó eurót ígért, csúnyán átverte az embereket: több városban szedte áldozatait a csaló

Elfogtak a rendőrök Tapolcán egy csalással gyanúsított bolgár férfit, aki több dunántúli városban is utcán szólította le áldozatait pénzváltás ürügyén.

Trump tells BBC that King's visit could 'absolutely' help repair relations with UK

Trump tells BBC that King's visit could 'absolutely' help repair relations with UK

In a phone interview with the BBC's North America editor, the president discussed next week's visit and his relationship with the UK PM.

