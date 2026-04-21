Hármas gyilkosság a balkáni fővárosban

Hármas gyilkosság történt a montenegrói fővárosban, Podgoricában kedden, ahol a gyanú szerint egy 25 éves férfi három munkatársát ölte meg szúrófegyverrel, majd elmenekült a helyszínről.
A rendőrség tájékoztatása szerint a gyanúsított együtt dolgozott az áldozatokkal egy podgoricai építkezésen. A nyomozás eddigi adatai alapján személyes konfliktus előzhette meg a tragédiát.
A montenegrói rendőrség közzétette a feltételezett elkövető, Vehid Muric fényképét, és közölte, hogy minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítottak a férfi felkutatására és elfogására.
A rendőrség hangsúlyozta, hogy a jelenlegi információk szerint az eset nem áll kapcsolatban szervezett bűnözői csoportok tevékenységével.
A helyszínelés folyamatban van, az ügyben a podgoricai felsőbb ügyészség irányításával folytatódik a nyomozás.