2026. április 21. kedd Konrád
Konyhakés egy fából készült asztalon.
Nyitókép: Getty Images/Indigo-stock

Hármas gyilkosság a balkáni fővárosban

Infostart / MTI

A gyanú szerint egy 25 éves férfi három munkatársát ölte meg szúrófegyverrel. Elmenekült.

Hármas gyilkosság történt a montenegrói fővárosban, Podgoricában kedden, ahol a gyanú szerint egy 25 éves férfi három munkatársát ölte meg szúrófegyverrel, majd elmenekült a helyszínről.

A rendőrség tájékoztatása szerint a gyanúsított együtt dolgozott az áldozatokkal egy podgoricai építkezésen. A nyomozás eddigi adatai alapján személyes konfliktus előzhette meg a tragédiát.

A montenegrói rendőrség közzétette a feltételezett elkövető, Vehid Muric fényképét, és közölte, hogy minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítottak a férfi felkutatására és elfogására.

A rendőrség hangsúlyozta, hogy a jelenlegi információk szerint az eset nem áll kapcsolatban szervezett bűnözői csoportok tevékenységével.

A helyszínelés folyamatban van, az ügyben a podgoricai felsőbb ügyészség irányításával folytatódik a nyomozás.

gyilkosság

késelés

montenegró

podgorica

Sós Csaba elárulta, min múlik, hogy Milák Kristóf indul-e a nyári Eb-n

Sós Csaba elárulta, min múlik, hogy Milák Kristóf indul-e a nyári Eb-n

„A legfontosabb, hogy újra úszik. Ez a legjobb hír nekünk” – mondta a kétszeres olimpiai bajnok visszatérésével kapcsolatban a szövetségi kapitány, aki részletesen értékelte az InfoRádióban a Honvéd világsztárjának ob-szereplését. Úgy véli, Milák Kristóf most előrébb tart, mint egy éve ilyenkor, és van még hátra négy hónap az Európa-bajnokságig, így bőven lehet miben reménykedni.
Megvan az új ciklus kezdőnapja – Május 9-én alakul meg az új Országgyűlés

Megvan az új ciklus kezdőnapja – Május 9-én alakul meg az új Országgyűlés

Magyar Péter kérését figyelembe véve jelölte ki május 9-ét Sulyok Tamás köztársasági elnök. Ezt követően a kormány szinte azonnal feláll, a kettő között pedig nagy rendezvény lesz a Kossuth téren.
 

Az egyik techóriásnál már videózzák a dolgozók monitorát, az AI így tanulja meg a munkájukat

Az egyik techóriásnál már videózzák a dolgozók monitorát, az AI így tanulja meg a munkájukat

A Meta új monitorozó szoftvert telepít amerikai munkavállalóinak számítógépeire. A program rögzíti az egérmozgásokat, a kattintásokat és a billentyűleütéseket, hogy ezekkel tanítsa a vállalat MI-modelljeit – derül ki a Reuters által megismert belső feljegyzésekből. Hasonló témákról is szó lesz május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

Hajszálon függ az energiaellátás: egyetlen váratlan incidens is elég ahhoz, hogy drámai láncreakció induljon el

Hajszálon függ az energiaellátás: egyetlen váratlan incidens is elég ahhoz, hogy drámai láncreakció induljon el

A közelmúltbeli feszültségek és lezárási fenyegetések rávilágítottak arra, hogy a világkereskedelem és az energiaellátás mennyire kiszolgáltatott a szűk tengeri átjáróknak.

Iran yet to decide on sending delegation to Islamabad for US talks, official tells BBC

Iran yet to decide on sending delegation to Islamabad for US talks, official tells BBC

US President Donald Trump says he expects "to be bombing" if no progress is made as Wednesday's ceasefire deadline looms.

