Győri halálos gázolás: visszaküldte a bíróság a gyorsított eljárásra vonatkozó indítványt

Nem lesz gyorsított eljárás a februári, halálos kimenetelű győri gázolás ügyében, a bíróság ugyanis visszaküldte az ügyészségnek a bíróság elé állításra vonatkozó indítványt – derült ki a Győri Törvényszék sajtóosztályának közleményéből.

A vád szerint egy Aston Martin sportkocsit vezető férfi halálra gázolt egy 76 éves nőt a Szent István úton. Korábban a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség azt közölte, hogy a sofőrt halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt állítanák bíróság elé.

A legfrissebb közlemény szerint az eljáró bíró az ügyiratokat megvizsgálva megállapította, hogy a bíróság elé állítás feltételei nem állnak fenn, ezért az iratokat visszaküldte az ügyészségnek. Bíróság elé állítást elrendelni a bűncselekmény elkövetésétől számított két hónapon belül lehet, ha a bűncselekményre a törvény tízévi szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetést szab ki, az ügy megítélése egyszerű, a bizonyítékok rendelkezésre állnak és a terheltet a bűncselekmény elkövetésén tetten érték vagy a terhelt a bűncselekmény elkövetését beismerte.

A bíróság azzal indokolta döntését, hogy

az ügy megítélése „nem egyszerű és a bizonyítékok sem állnak maradéktalanul rendelkezésre, felmerülhet ugyanis a szakértői bizonyítás kiegészítésének szükségessége”.

Az eljárás ügyészi vádemeléssel, majd az elsőfokú bírósági eljárással folytatódik.