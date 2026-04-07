2026. április 7. kedd Herman
Életét vesztette egy buszmegállóban várakozó nő szombat délelőtt Győrben, miután egy személygépkocsi letért az úttestről és elütötte. A vétkes sofőrt kedden állították bíróság elé.
Nyitókép: kisalfold.hu/YouTube

Győri halálos gázolás: visszaküldte a bíróság a gyorsított eljárásra vonatkozó indítványt

ELŐZMÉNYEK

ELŐZMÉNYEK

Nem lesz gyorsított eljárás a februári, halálos kimenetelű győri gázolás ügyében, a bíróság ugyanis visszaküldte az ügyészségnek a bíróság elé állításra vonatkozó indítványt – derült ki a Győri Törvényszék sajtóosztályának közleményéből.

A vád szerint egy Aston Martin sportkocsit vezető férfi halálra gázolt egy 76 éves nőt a Szent István úton. Korábban a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség azt közölte, hogy a sofőrt halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt állítanák bíróság elé.

A legfrissebb közlemény szerint az eljáró bíró az ügyiratokat megvizsgálva megállapította, hogy a bíróság elé állítás feltételei nem állnak fenn, ezért az iratokat visszaküldte az ügyészségnek. Bíróság elé állítást elrendelni a bűncselekmény elkövetésétől számított két hónapon belül lehet, ha a bűncselekményre a törvény tízévi szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetést szab ki, az ügy megítélése egyszerű, a bizonyítékok rendelkezésre állnak és a terheltet a bűncselekmény elkövetésén tetten érték vagy a terhelt a bűncselekmény elkövetését beismerte.

A bíróság azzal indokolta döntését, hogy

az ügy megítélése „nem egyszerű és a bizonyítékok sem állnak maradéktalanul rendelkezésre, felmerülhet ugyanis a szakértői bizonyítás kiegészítésének szükségessége”.

Az eljárás ügyészi vádemeléssel, majd az elsőfokú bírósági eljárással folytatódik.

J. D. Vance élőben kapcsolta Donald Trumpot Budapesten: „imádom Viktort, nem engedte, hogy megtámadják az országát”

A magyar–amerikai barátság napja címmel nagyszabású rendezvényt tartottak az MTK Sportparkban. Az eseményen beszédet mond J. D. Vance amerikai alelnök és Orbán Viktor miniszterelnök.
 

Teltház fogadta J.D. Vance amerikai alelnököt – helyszíni beszámoló

Orbán Viktor: az amerikai–magyar barátság civilizációs és spirituális természetű

Itt nézheti vissza Orbán Viktor és J. D. Vance beszédét – budapesti nagygyűlés

J. D. Vance amerikai alelnök Budapesten: az Egyesült Államok Orbán Viktort támogatja a választásokon

„Amerika velünk!” – üzent Orbán Viktor J. D. Vance alelnökkel való találkozója után – videó

Mit jelent J. D. Vance alelnök budapesti látogatása az amerikai–magyar kapcsolatokra nézve?

Szijjártó Péter: „új aranykor kezdődött Magyarország és az Egyesült Államok között”

Orbán Balázs: mérföldkő J. D. Vance budapesti látogatása

VIDEÓ
Választás 2026: megtették tétjeiket a nagyhatalmak. Schiffer András, Inforádió, Aréna
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.08. szerda, 18:00
Orbán Balázs
a miniszterelnök politikai igazgatója, az MCC kuratóriumának elnöke
Meglódultak a piacok, miután üzenetet kapott Trump

Az ázsiai tőzsdéken felemás hangulatban telt a kereskedés ma reggel, Európában pedig felfelé vették az irányt a vezető részvényindexek. A befektetők továbbra is az iráni eseményekre figyelnek elsősorban - Donald Trump amerikai elnök tegnap esti beszédében úgy fogalmazott, hogy Irán teljes elpusztítása következhet, ha nem állapodik meg Teherán Washingtonnal ma a háború lezárásáról. Ma pedig az olajárak felpattantak, miután Trump baljós fenyegetéseket fogalmazott meg Iránnal szemben, ám az este is tartogatott még fordulatot.

Megdőlt a nagy mítosz: hiába várják sokan a csodát az AI-tól, valójában ezen múlik a valódi siker

Trump says 'a whole civilisation will die tonight' if Iran doesn't make deal, as US hits Kharg Island

