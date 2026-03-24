ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.55
usd:
339.51
bux:
121581.64
2026. március 27. péntek Hajnalka
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vészhelyzeti figyelmeztető riasztás okostelefonon.
Nyitókép: Getty Images/Kenstocker

Londinerből csaló: 27 milliót mosott tisztára az ukrán férfi négy társával

Telefonos csalásokból szerzett pénzek tisztára mosásában működött közre az az ukrán férfi és négy magyar társa, aki ellen Zalában emeltek vádat – közölte a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője.

Jánky Judit közölte: az ügy elsőrendű vádlottja, az ukrán férfi 2021-ben költözött Magyarországra családjával, és egy balatonfüredi szállodában vállalt munkát londinerként.

A férfi a munkahelyén került jó kapcsolatba négy vádlott-társával, akiket azzal bízott meg, hogy anyagi ellenszolgáltatás fejében nyújtsanak segítséget ukrán ismerőseinek, hogy azok pénzt tudjanak utalni Magyarországra. Arra vette rá őket, hogy nyissanak magyar bankszámlákat, majd az oda érkező pénzösszegeket készpénzben adják át neki.

Számolva annak reális lehetőségével, hogy ezzel miben vesznek részt, társai elfogadták az ajánlatot, és több pénzintézetnél is nyitottak bankszámlát, hogy arra bűncselekményből származó pénzt fogadjanak jutalék fejében. Az ukrán férfi ezeket a bankszámlaadatokat ismeretlen személyek részére továbbította.

A bűnbanda ismeretlenül maradt további tagjai több embert is megkárosítottak úgy, hogy telefonon banki ügyintézőnek adták ki magukat, és arra hivatkozva, hogy a bankszámlájukon gyanús műveletek történtek, letöltették a sértettekkel az Anydesk programot. Ezzel hozzáfértek a sértettek bankszámláihoz, így onnan nagyobb összegű online vásárlásokat hajtottak végre és pénz utaltak át többek között a vádlottak bankszámláira.

Az öt vádlott kilenc embernek kárt okozva összesen csaknem 27,5 millió forint megszerzésében működött közre. A Zalaegerszegi Járási Ügyészség a bűnügyi felügyelet alatt álló vádlottakkal szemben jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntette miatt emelt vádat, szabadságvesztés kiszabását és vagyonelkobzást indítványozva.

Kezdőlap    Bűnügyek    Londinerből csaló: 27 milliót mosott tisztára az ukrán férfi négy társával

pénzmosás

telefonos csalás

zala

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.03.27. péntek, 18:00
Nagy-Kálózy Eszter
Kossuth-díjas színművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken

Donald Trump - állítása szerint iráni kérésre - tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, ugyanazon a napon, amikor a perzsa állam Izrael atomerőművét próbálta meg támadni. A tágabb tűzszüneti tárgyalások folyamatosan akadoznak, Washington 15 pontos békeajánlatát Teherán nem fogadta el. Izrael folytatja a libanoni szárazföldi műveleteket. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Riasztást adott ki a MÁV: szünetel a vasúti forgalom a dél-balatoni vonalon

Lepsény és Szántód között szünetel a forgalom, mert - vihar miatt - fa dőlt a felsővezetékre Zamárdinál, melynek következtében egy tartóoszlop is megrongálódott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 27. 12:47
Kommentben hirdette gyilkos nézeteit, indítványozták a letartóztatását
2026. március 27. 09:36
Börtönbüntetést kapott egy újabb pedofil
×
×