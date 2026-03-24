Londinerből csaló: 27 milliót mosott tisztára az ukrán férfi négy társával

Jánky Judit közölte: az ügy elsőrendű vádlottja, az ukrán férfi 2021-ben költözött Magyarországra családjával, és egy balatonfüredi szállodában vállalt munkát londinerként.

A férfi a munkahelyén került jó kapcsolatba négy vádlott-társával, akiket azzal bízott meg, hogy anyagi ellenszolgáltatás fejében nyújtsanak segítséget ukrán ismerőseinek, hogy azok pénzt tudjanak utalni Magyarországra. Arra vette rá őket, hogy nyissanak magyar bankszámlákat, majd az oda érkező pénzösszegeket készpénzben adják át neki.

Számolva annak reális lehetőségével, hogy ezzel miben vesznek részt, társai elfogadták az ajánlatot, és több pénzintézetnél is nyitottak bankszámlát, hogy arra bűncselekményből származó pénzt fogadjanak jutalék fejében. Az ukrán férfi ezeket a bankszámlaadatokat ismeretlen személyek részére továbbította.

A bűnbanda ismeretlenül maradt további tagjai több embert is megkárosítottak úgy, hogy telefonon banki ügyintézőnek adták ki magukat, és arra hivatkozva, hogy a bankszámlájukon gyanús műveletek történtek, letöltették a sértettekkel az Anydesk programot. Ezzel hozzáfértek a sértettek bankszámláihoz, így onnan nagyobb összegű online vásárlásokat hajtottak végre és pénz utaltak át többek között a vádlottak bankszámláira.

Az öt vádlott kilenc embernek kárt okozva összesen csaknem 27,5 millió forint megszerzésében működött közre. A Zalaegerszegi Járási Ügyészség a bűnügyi felügyelet alatt álló vádlottakkal szemben jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntette miatt emelt vádat, szabadságvesztés kiszabását és vagyonelkobzást indítványozva.