Játszótéren kereskedett az ifjú díler, kiskorú vevői is akadtak

A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Ügyészség vádat emelt és szabadságvesztést indítványozott egy 18 éves férfival szemben, aki Budapesten árulta a marihuánát, kiskorúaknak is – írja közleményében a Fővárosi Főügyészség.

A vádirat lényege szerint a vádlott nem sokkal a 18. születésnapja előtt kezdett kereskedni – kis tételben – marihuánával a fővárosban.

Többeknek, köztük kiskorúaknak is adott el a kábítószerből.

Törvénytelen „karrierje” azonban nem tartott sokáig, ugyanis a rendőrség 2 hónap múlva, 2025. március 12-én, este, egy játszótéren rajtaütött az immár nagykorú vádlotton. Ekkor tőle 15 darab simítózáras zacskóba adagolva, valamint egy nagyobb tasakba csomagolva kannabiszt, illetve mérleget, cigarettapapírt, őrlőt, további tasakokat és 50 ezer forintot foglaltak le.

A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Ügyészség a férfit – kiskorúakat is érintő, ezért két rendbeli – kábítószer-kereskedelemmel vádolta meg. A kerületi ügyészség a vádlott fegyházbüntetésre ítélését indítványozta, enyhébb büntetésre csak teljes körű beismerés esetén van lehetőség.