ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.49
usd:
319.98
bux:
0
2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Close-up of a young adult rolling a marijuana joint against a blurred background. Man placing desiccated marijuana leaves inside rolling paper.
Nyitókép: juanma hache/Getty Images

Játszótéren kereskedett az ifjú díler, kiskorú vevői is akadtak

Infostart

Nem volt hosszú karrierje a mindössze tizennyolc éves „kereskedőnek”, hiszen nem sokkal nagykorúvá válása előtt vágott bele a kis bizniszébe.

A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Ügyészség vádat emelt és szabadságvesztést indítványozott egy 18 éves férfival szemben, aki Budapesten árulta a marihuánát, kiskorúaknak is – írja közleményében a Fővárosi Főügyészség.

A vádirat lényege szerint a vádlott nem sokkal a 18. születésnapja előtt kezdett kereskedni – kis tételben – marihuánával a fővárosban.

Többeknek, köztük kiskorúaknak is adott el a kábítószerből.

Törvénytelen „karrierje” azonban nem tartott sokáig, ugyanis a rendőrség 2 hónap múlva, 2025. március 12-én, este, egy játszótéren rajtaütött az immár nagykorú vádlotton. Ekkor tőle 15 darab simítózáras zacskóba adagolva, valamint egy nagyobb tasakba csomagolva kannabiszt, illetve mérleget, cigarettapapírt, őrlőt, további tasakokat és 50 ezer forintot foglaltak le.

A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Ügyészség a férfit – kiskorúakat is érintő, ezért két rendbeli – kábítószer-kereskedelemmel vádolta meg. A kerületi ügyészség a vádlott fegyházbüntetésre ítélését indítványozta, enyhébb büntetésre csak teljes körű beismerés esetén van lehetőség.

Kezdőlap    Bűnügyek    Játszótéren kereskedett az ifjú díler, kiskorú vevői is akadtak

budapest

rendőrség

marihuána

vádemelés

kiskorú

ügyészség

kábítószer-kereskedelem

játszótér

díler

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Így változott meg az magyar–amerikai viszony egy év alatt

Így változott meg az magyar–amerikai viszony egy év alatt
180 fokos fordulatot vettek az amerikai-magyar kapcsolatok Donald Trump újbóli beiktatása után – erről beszélt az InfoRádióban az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elnöke. Törcsi Péter szerint ez a mostani a jó viszony is a tétje az áprilisi országgyűlési választásoknak.
VIDEÓ
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.12. csütörtök, 18:00
Hankó Balázs
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Donald Trump kiadta a parancsot a légierőnek - Amerikai gépeket észleltek az ellenséges állam körül

Donald Trump kiadta a parancsot a légierőnek - Amerikai gépeket észleltek az ellenséges állam körül

Az elmúlt órákban több amerikai felderítőgépet is észleltek Irán térségében – jelenti az orosz RIA Novosztyi hírügynökség.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem indult jól a forint napja: mi lesz az árfolyammal csütörtökön?

Nem indult jól a forint napja: mi lesz az árfolyammal csütörtökön?

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police identify 18-year-old as suspect in Tumbler Ridge shooting

Police identify 18-year-old as suspect in Tumbler Ridge shooting

Six people were killed and at least 25 others were injured at a school, and two others were found dead at a nearby home.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 11. 22:39
Apa-fiú páros próbálta megölni haragosait, egyikük a házat is rájuk gyújtotta
2026. február 11. 17:08
Hónapokig nem nyithat ki egy szórakozóhely egy elkapott díler miatt
×
×
×
×