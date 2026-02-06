Csomagban érkezik a legújabb fajta átverés

Az utóbbi időben megszaporodtak azok az esetek, amikor ismeretlen feladótól érkező csomagokat próbálnak kézbesíteni olyanoknak, akik nem is rendeltek semmit – írja közleményében a rendőrség, arra kérve mindenkit, hogy legyen körültekintő.
A rendőrök azt tanácsolják, hogy ne vegyünk át olyan csomagot,
- amit nem rendeltünk meg,
- aminek ismeretlen vagy gyanús a feladója,
- illetve ami után fizetést, például utánvétet kérnek.
Az ilyen küldemények ugyanis csalásra adhatnak lehetőséget, anyagi kárt okozhatnak, vagy visszaélhetnek a személyes adatainkkal.
A hatóság javasolja, hogy
- utasítsuk vissza az ilyen csomag átvételét,
- ne fizessünk ismeretlen küldeményért,
- gyanús esetben pedig értesítsük a rendőrséget.
Közleménye végén a rendőrség mindenkit óvatosságra int, és azt kéri, ismerőseink és családtagjaink figyelmét is hívjuk fel a gyorsan terjedő csalásra.