Csomagban érkezik a legújabb fajta átverés

Az utóbbi időben megszaporodtak azok az esetek, amikor ismeretlen feladótól érkező csomagokat próbálnak kézbesíteni olyanoknak, akik nem is rendeltek semmit – írja közleményében a rendőrség, arra kérve mindenkit, hogy legyen körültekintő.

A rendőrök azt tanácsolják, hogy ne vegyünk át olyan csomagot,

amit nem rendeltünk meg,

aminek ismeretlen vagy gyanús a feladója,

illetve ami után fizetést, például utánvétet kérnek.

Az ilyen küldemények ugyanis csalásra adhatnak lehetőséget, anyagi kárt okozhatnak, vagy visszaélhetnek a személyes adatainkkal.

A hatóság javasolja, hogy

utasítsuk vissza az ilyen csomag átvételét,

ne fizessünk ismeretlen küldeményért,

gyanús esetben pedig értesítsük a rendőrséget.

Közleménye végén a rendőrség mindenkit óvatosságra int, és azt kéri, ismerőseink és családtagjaink figyelmét is hívjuk fel a gyorsan terjedő csalásra.