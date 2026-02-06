ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.95
usd:
319.69
bux:
130030.34
2026. február 6. péntek Dóra, Dorottya
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Navinpeep/Getty Images

Csomagban érkezik a legújabb fajta átverés

Infostart

A módszer az elmúlt időszakban terjedt el, bárki célpontjává válhat az utánvétes csomagos csalóknak.

Az utóbbi időben megszaporodtak azok az esetek, amikor ismeretlen feladótól érkező csomagokat próbálnak kézbesíteni olyanoknak, akik nem is rendeltek semmit – írja közleményében a rendőrség, arra kérve mindenkit, hogy legyen körültekintő.

A rendőrök azt tanácsolják, hogy ne vegyünk át olyan csomagot,

  • amit nem rendeltünk meg,
  • aminek ismeretlen vagy gyanús a feladója,
  • illetve ami után fizetést, például utánvétet kérnek.

Az ilyen küldemények ugyanis csalásra adhatnak lehetőséget, anyagi kárt okozhatnak, vagy visszaélhetnek a személyes adatainkkal.

A hatóság javasolja, hogy

  • utasítsuk vissza az ilyen csomag átvételét,
  • ne fizessünk ismeretlen küldeményért,
  • gyanús esetben pedig értesítsük a rendőrséget.

Közleménye végén a rendőrség mindenkit óvatosságra int, és azt kéri, ismerőseink és családtagjaink figyelmét is hívjuk fel a gyorsan terjedő csalásra.

Kezdőlap    Bűnügyek    Csomagban érkezik a legújabb fajta átverés

rendőrség

figyelmeztetés

csalás

csomag

átverés

ismeretlen

utánvét

kiszállítás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Guru jellegű ember volt” – emlékezés Vásáry Tamásra

„Guru jellegű ember volt” – emlékezés Vásáry Tamásra

Életének 93. évében elhunyt Vásáry Tamás, a nemzet művésze, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, karmester. 1933-ban született Debrecenben. 6 éves csodagyerekként már rendszeresen koncertezett, bőven a korhatár alatt nyert felvételt a Debreceni Zenedébe. Egy zseni volt – Batta András zenetörténész, a Magyar Zene Háza ügyvezető igazgatója emlékezése az InfoRádióban.
 

Szörnyű csapás a magyar kultúrának: elhunyt Vásáry Tamás

Új partnereket keresett Friedrich Merz, gázüzlet és fegyvereladás is volt a tarsolyában

Új partnereket keresett Friedrich Merz, gázüzlet és fegyvereladás is volt a tarsolyában

Kilenc hónappal hivatalba lépése után bemutatkozó látogatásnak szánta Friedrich Merz a Perzsa-öböl országaiban tett vizitjét. A Rijádban, Dohában és az utolsó állomást jelentő Abu-Dzabiban folytatott tárgyalások azonban messze túlmutattak ezen, mindenekelőtt a gazdasági, ezen belül az energetikai és nem utolsósorban a biztonságpolitikai együttműködést célozták.
VIDEÓ
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.09. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gyengül a dollár, gyorsul a forint erősödése

Gyengül a dollár, gyorsul a forint erősödése

Turbulens nemzetközi környezetben egyelőre tartja magát a forint. 2027-ben is 5% lehet a hazai költségvetési hiány Orbán Viktor elmondása szerint. Délután amerikai fogyasztói bizalmi index érkezik, hétvégén pedig japán választások lesznek, ami a jen szempontjából kritikus lehet.  A nap folyamán 378 alá erősödött a forint az euróval szemben és 320,9 körül áll a dollárral szemben. Előbbi új két éves csúcsot jelent.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most már biztos: egyre kevesebb magyar számíthat fizetésemelésre 2026-ban

Most már biztos: egyre kevesebb magyar számíthat fizetésemelésre 2026-ban

Egy felmérésből a 2026-os üzleti várakozások mellett a legjelentősebb HR-kihívásokra is fény derül.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Talks with US set to continue after 'good beginning', Iran's foreign minister says

Talks with US set to continue after 'good beginning', Iran's foreign minister says

Abbas Aragchi spoke after hours of talks in Oman ended, which the two countries entered with significantly different positions.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 6. 22:13
Kinder tojásokba rejtett drogot találtak a zuglói nyomozók
2026. február 6. 14:56
Hárman ugrottak neki áldozatuknak a HÉV-végállomáson, súlyos sérüléseket szenvedett
×
×
×
×