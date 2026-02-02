ARÉNA - PODCASTOK
A Kinder tojásban található egyik klasszikus sorozat, a Happy Hippo egyik darabja.
Nyitókép: Unsplash

Már a Lego- és Kinder-rajongók sincsenek biztonságban

Infostart

A rendőrség is felfigyelt már a gyűjtői csoportokban feltűnt csalókra, akik elteszik az előleget egy-egy ritka darabért, majd nyomtalanul eltűnnek. A hatóság minden segítségre számít, még azokéra is, akik szemfülesek voltak, és nem ugrottak be az átverésnek.

Csalók garázdálkodnak a Lego és Kinder tojás csereberecsoportokban – írja a Telex. A rendkívül népszerű csoportokban rendszeresen csalók tűnnek fel, akik azt állítják, hogy rendelkeznek valamely értékes darabbal, mesterséges intelligencia segítségével meggyőzően bizonyítják is, de az előleg megkaparintása után nem szállítanak.

A lap az üggyel kapcsolatban megkereste a rendőrséget is, és érdeklődött, hogy mennyire ismerik a problémát, érkezett-e feljelentés, és zajlik-e nyomozás ennek kapcsán.

Az Országos Rendőr-főkapitányság most megérkezett válasza szerint a rendőrség előtt ismertek a Lego- és Kinder-figurák értékesítésével kapcsolatos jogellenes cselekmények, melyek miatt több eljárás is indult. Válaszában a hatóság azt írta,

a különböző online felületeken elkövetett csalások miatt tett feljelentéseket a rendőrség minden esetben megvizsgálja, majd az eset körülményeinek mérlegelése alapján rendelkezik a nyomozás vagy szabálysértési eljárás elrendeléséről.

Amennyiben az eljáró hatóság megállapítja, hogy az elkövetett jogsértés miatt nem szabálysértési, hanem büntetőeljárásnak van helye, úgy a szabálysértési eljárás megszüntetéséről és az illetékes bűnügyi hatósághoz való áttételről határoz.

A rendőrség tapasztalatai szerint az online térben történő csalások elkövetőinek módszerei sajnos eléggé változatosak. Amennyiben megtörténik a baj, és csalás áldozatává válik valaki, az ORFK azt javasolja, hogy mielőbb tegyen feljelentést a rendőrségen. A nyomozó hatóság számára segítség, ha a sértett az elkövetővel kapcsolatos információkat rögzíti, és azt a rendőrségi feljelentéshez csatolja.

A bejelentés akkor is kiemelten fontos, ha a kiszemelt áldozat éber volt, és emiatt nem valósult meg a csalás, ugyanis a bejelentéssel, feljelentéssel mindenki ilyenkor is segítheti a rendőrség munkáját és tehet azért, hogy mások se váljanak hasonló csalás áldozatává.

Az ORFK tehát kéri, hogy lehetőség szerint a bejelentő próbáljon minden apró részletet megjegyezni, ami szintén segíthet majd egy esetleges nyomozás során.

Amennyiben a különféle online felületeken történő vásárlást és az ellenérték kifizetését követően a megrendelt árut a sértett nem kapja meg, vagy nem azt kapja, amit megrendelt, bűncselekmény vagy egyéb jogsértés gyanúja felmerül, mindenképpen indokolt a feljelentés mihamarabbi megtétele. A bejelentést, a feljelentést meg lehet tenni személyesen, vagy a rendőrség oldalán, illetve a 06-80-555-111-es ingyenes zöldszámon, ami a nap 24 órájában rendelkezésre áll.

