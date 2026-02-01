Nem járt sikerrel a testvérgyilkoságra készülő nő, és még így is ülhet 8 évet

A jelenleg 50 éves nőt különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérletében mondták ki bűnösnek. A vádlottat a bíróság kizárta a feltételes szabadság lehetőségéből.

A nő és a testvére – az anyjuktól örökölt ingatlanban – együtt laktak Szatymazon, az Ady Endre utcában. A főépületet a vádlott és az élettársa, míg a zömében fából és más éghető anyagokból álló melléképületet a sértett használta. A testvérek között – a mindkettőjükre jellemző alkoholfogyasztás miatt is – rendszeresek voltak a viták, de tettlegességre nem került sor.

2024. szeptember 1-jén mindketten italoztak. Este – egy újabb vitát követően – a vádlott az élettársának elmondta, nem tud tovább együtt élni fivérével, ezért meg akarja ölni őt. A nő este 7 óra körül magához vett egy ötliteres kannát teli benzinnel, majd az üzemanyagot a sértett lakrészére, egy ajtóra, valamint az egyik fából és műanyagból készült oldalfalra locsolta.

A nő élettársa a történtek miatt számonkérte a vádlottat, aki azt válaszolta, „a benzin ott van, ahol lennie kell”.

A vádlott ezután meggyújtotta a benzint, majd egy raklapra leülve nézni kezdte a pillanatok alatt lángra kapó épületet.

A vádlott élettársa oltani kezdte a tüzet, majd látva, hogy nem jár sikerrel, kiabálva figyelmeztette a sértettet a tűzre. Ezt meghallva a sértett a hátsó ajtót kirúgva még azt megelőzően elhagyta a lakrészt – amelyben két gázpalack is volt -, hogy sérülései keletkeztek volna.

Betegség

A nőt két évvel korábban szorongásos problémái miatt pszichiáterhez fordult, de a neki felírt gyógyszerek szedését később megtagadta. A bűncselekmény előtt néhány héttel öngyilkosságot kísérelt meg. A szakértői vélemény szerint a vádlott érzelmileg labilis, személyiségzavarral küzd, de ez nem befolyásolta beszámítási képességét.

A nő a bíróság előtt azt vallotta, hogy nem akarta megölni testvérét, csak rá akart ijeszteni az őt rendszeresen verbálisan bántalmazó férfira. Arra hivatkozott, a korábban megivott két liter sör és egy deci pálinka miatt olyan részeg volt, hogy nem tudta, mi történik körülötte, ezért nem vett részt az oltásban. Hangsúlyozta, nagyon megbánta a történteket. Az utolsó szó jogán bocsánatot is kért testvérétől, de a férfi nem fogadta a bocsánatkérést.

A tűzvizsgálati jelentés szerint a lángok az ajtó mellett a falat és tetőt is elérték. A sértett szerint a melléképületben mintegy 400 ezer forint kár keletkezett.

Tóth Tibor bíró az indoklás során kifejtette, a nő büntetlen előélete, személyiségzavara, megbánása miatt, valamint azért, mert a férfi végül nem sérült meg, a törvényszék lehetőséget látott a 10 éves törvényi minimumnál enyhébb büntetés kiszabására.

Az ügyészség súlyosításért jelentett be fellebbezést, a vádlott és védője három napot kért az esetleges fellebbezés bejelentésére.