ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. február 1. vasárnap Ignác
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rendőrségi bilincs egy fa asztalon.Forrás: Getty Images/Rawf8
Nyitókép: Getty Images/Rawf8

Nem járt sikerrel a testvérgyilkoságra készülő nő, és még így is ülhet 8 évet

Infostart / MTI

Nyolc év fegyházbüntetéssel sújtotta a Szegedi Törvényszék első fokon pénteken azt a szatymazi nőt, aki 2024 szeptemberében locsolt öt litert benzint fivére lakrészére, majd meggyújtotta azt.

A jelenleg 50 éves nőt különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérletében mondták ki bűnösnek. A vádlottat a bíróság kizárta a feltételes szabadság lehetőségéből.

A nő és a testvére – az anyjuktól örökölt ingatlanban – együtt laktak Szatymazon, az Ady Endre utcában. A főépületet a vádlott és az élettársa, míg a zömében fából és más éghető anyagokból álló melléképületet a sértett használta. A testvérek között – a mindkettőjükre jellemző alkoholfogyasztás miatt is – rendszeresek voltak a viták, de tettlegességre nem került sor.

2024. szeptember 1-jén mindketten italoztak. Este – egy újabb vitát követően – a vádlott az élettársának elmondta, nem tud tovább együtt élni fivérével, ezért meg akarja ölni őt. A nő este 7 óra körül magához vett egy ötliteres kannát teli benzinnel, majd az üzemanyagot a sértett lakrészére, egy ajtóra, valamint az egyik fából és műanyagból készült oldalfalra locsolta.

A nő élettársa a történtek miatt számonkérte a vádlottat, aki azt válaszolta, „a benzin ott van, ahol lennie kell”.

A vádlott ezután meggyújtotta a benzint, majd egy raklapra leülve nézni kezdte a pillanatok alatt lángra kapó épületet.

A vádlott élettársa oltani kezdte a tüzet, majd látva, hogy nem jár sikerrel, kiabálva figyelmeztette a sértettet a tűzre. Ezt meghallva a sértett a hátsó ajtót kirúgva még azt megelőzően elhagyta a lakrészt – amelyben két gázpalack is volt -, hogy sérülései keletkeztek volna.

Betegség

A nőt két évvel korábban szorongásos problémái miatt pszichiáterhez fordult, de a neki felírt gyógyszerek szedését később megtagadta. A bűncselekmény előtt néhány héttel öngyilkosságot kísérelt meg. A szakértői vélemény szerint a vádlott érzelmileg labilis, személyiségzavarral küzd, de ez nem befolyásolta beszámítási képességét.

A nő a bíróság előtt azt vallotta, hogy nem akarta megölni testvérét, csak rá akart ijeszteni az őt rendszeresen verbálisan bántalmazó férfira. Arra hivatkozott, a korábban megivott két liter sör és egy deci pálinka miatt olyan részeg volt, hogy nem tudta, mi történik körülötte, ezért nem vett részt az oltásban. Hangsúlyozta, nagyon megbánta a történteket. Az utolsó szó jogán bocsánatot is kért testvérétől, de a férfi nem fogadta a bocsánatkérést.

A tűzvizsgálati jelentés szerint a lángok az ajtó mellett a falat és tetőt is elérték. A sértett szerint a melléképületben mintegy 400 ezer forint kár keletkezett.

Tóth Tibor bíró az indoklás során kifejtette, a nő büntetlen előélete, személyiségzavara, megbánása miatt, valamint azért, mert a férfi végül nem sérült meg, a törvényszék lehetőséget látott a 10 éves törvényi minimumnál enyhébb büntetés kiszabására.

Az ügyészség súlyosításért jelentett be fellebbezést, a vádlott és védője három napot kért az esetleges fellebbezés bejelentésére.

Kezdőlap    Bűnügyek    Nem járt sikerrel a testvérgyilkoságra készülő nő, és még így is ülhet 8 évet

benzin

testvérgyilkosság

szatymaz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nincs megállás, a hétvégén is folytatódik az esés a kriptopiacokon

Nincs megállás, a hétvégén is folytatódik az esés a kriptopiacokon

A kriptopiacot az elmúlt napokban hirtelen és látványos eladási hullám rázta meg, amely nemcsak a bitcoint és az ethereumot, hanem szinte a teljes piacot magával húzta. A háttérben egyszerre van jelen a szigorodó monetáris politikával kapcsolatos várakozások hatása, a kockázatkerülő befektetői hangulat és a likviditás elapadása, ami különösen érzékenyen érintette a spekulatív eszközök piacát. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglepte a piacot a magyar tőzsde: erre kevesen számítottak

Meglepte a piacot a magyar tőzsde: erre kevesen számítottak

A BUX hétfőn, kedden és szerdán is csúcsot döntött, a Mol és az OTP is elérte az eddigi legmagasabb záró értékét a hét első felében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Epstein sent $75,000 to accounts linked to Mandelson, files suggest

Epstein sent $75,000 to accounts linked to Mandelson, files suggest

Lord Mandelson says he has no record or recollection of receiving the sums and does not know if the documents are authentic.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 1. 20:15
Egy kis chatelés után máris rettenetes dolgokat művelt a fiúkkal
2026. január 31. 15:59
Bevedelték a kannásbort, kegyetlenül megverték az idős férfit
×
×
×
×