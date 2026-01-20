ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 20. kedd
Egy tengelic egy szúrós növényen ücsörög.
Nyitókép: Unsplash

Tengeliceket próbált az országba csempészni egy albán férfi

Infostart / MTI

A pénzügyőrök egy határellenőrzés során találták meg a férfinál a hazánkban fokozottan védett énekesmadarakat.

Nyolc tengelicet próbált egy albán férfi Magyarországra csempészni, a fokozottan védett madarakat a röszkei határátkelőhelyen találták meg a pénzügyőrök – tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága.

A közlemény szerint az átkelőn egy gépkocsi csomagteréből egy kalitka került elő, melyben nyolc madarat tartottak.

A pénzügyőrök felismerték, és a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságának élővilágvédelmi szakértője is megerősítette, hogy tengelicekről van szó.

Ez a pintyféle Magyarországon fokozottan védett, a madarak eszmei értéke eléri példányonként a 25 ezer forintot. Az élővilágvédelmi szakértő a nemzeti park oltalmára bízta az énekesmadarakat.

Az albán sofőr ellen fokozottan védett és védett állatok egyedére elkövetett természetkárosítás bűntett gyanúja miatt feljelentést tettek.

