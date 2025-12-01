Szemérmetlenül szívták a szakszervezet számláját

A vádirat szerint az egyik vádlott egy Győr-Moson-Sopron vármegyei járműgyár szakszervezetének elnökhelyetteseként, a másik férfi tisztviselőként bankkártyával és a szakszervezet bankszámlái felett jogosultsággal rendelkezett. Ezt kihasználva a vádlottak több százmillió forintot vettek fel jogtalanul a szakszervezet bankszámláiról és azt saját célra fordították 2019 és 2023 között. Az elnökhelyettes a pénzből Győrben és Tatabányán ingatlanokat vásárolt, majd a nyomozás elrendelését követően az ingatlanokat testvérének ajándékozta. A másik férfi a pénzt többek között online szerencsejátékra fordította – olvasható az Ügyészség.hu portálon.

A főügyészség különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntette és más bűncselekmények elkövetése miatt vádolta meg a három férfit. Az ügyészség a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Győri Törvényszék velük szemben börtönbüntetést és pénzbüntetést szabjon ki, továbbá a szakszervezeti tagokat tiltsa el az érdekképviseleti szervezetben betöltött, pénzkezeléssel megbízott vezető tisztség foglalkozás gyakorlásától.