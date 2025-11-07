ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 7. péntek
Egy kínai és egy magyar férfit vettek őrizetbe, akik kábítószer-alapanyagot csempésztek Magyarországra.
Tonnaszám drogot csempésző nemzetközi bűnbandát kapcsoltak le magyar rendőrök

Infostart

Az Europol támogatásával a KR NNI Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal központi osztálya szervezte meg a tettesek elfogását, és több mint száz rendőrrel hajtották végre az akciót. Számítások szerint a lefoglalt prekurzorból nagyságrendileg 600 milliárd forint értékű drogot lehetett volna előállítani.

Őrizetbe vettek egy kínai és a magyar férfit nagy mennyiségű kábítószer-alapanyag (prekurzor) behozatala miatt. A két éve indult nyomozás mostani szakaszában a hálózat feltételezett vezetőjét fogták el – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) a police.hu-n.

Az ügy előzménye, hogy 2023 áprilisában Sopronban 12,7 tonna magnéziapor megjelölésű, azonban valójában MDMA-alapanyagot tartalmazó szállítmányt foglaltak le. A gyanú szerint egy kínaiakból álló bűnözői hálózat felelős a prekurzorok csempészéséért és a kábítószer-termelés irányításáért. A drog előállítására alkalmas alapanyagokat Kínából a hamburgi és a rotterdami kikötőbe szállították, ahol a bűnözői hálózat tagjai begyűjtötték, majd Magyarországra küldték további terjesztés céljából.

A közlemény szerint a nyomozás során azonosították a csoport által használt magyarországi raktárakat a X. kerületben, ahol 2023.-ban 19,1 tonna prekurzort találtak a rendőrök, míg a német társszervek Hamburgban további 10,5 tonnát foglaltak le. Az eddigi adatok alapján összesen több mint 42 tonna, kábítószer előállítására alkalmas anyag kapcsolható a bűnbandához. A számítások szerint

a lefoglalt prekurzorból nagyságrendileg 600 milliárd forint értékű drogot lehetett volna előállítani.

A KR NNI az Europol támogatásával november 4-én több mint száz rendőrrel hajtotta végre az akciót: kilenc helyszínen – öt Pest vármegyei ingatlanban, egy budapesti lakásban, valamint három fővárosi raktárban – tartottak kutatásokat, és öt embert állítottak elő, közülük négyet gyanúsítottként hallgattak ki.

A gyanúsítottaknak az ország területére behozatallal, üzletszerűen elkövetett kábítószer készítése, jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett sikkasztás, valamint különösen jelentős értékre elkövetett pénzmosás miatt kell felelniük. A nyomozók őrizetbe vettek egy kínai és egy magyar férfit, egyiküket azóta a bíróság le is tartóztatta.

A kínai állampolgár a hálózat feltételezett vezetője volt, míg a magyar férfi – korábbi pénzügyőri múltját kihasználva – közvetítő szerepet töltött be. Ezen túl gyanúsított még annak a cégnek az ügyvezető-tulajdonosa is, amelyik a Kínából érkezett szállítmányok címzettje volt.

A KR NNI nyomozói csaknem 700 grammnyi kábítószergyanús anyagot, illetve számos okirati bizonyítékot foglaltak le. Vagyonvisszaszerzés keretében több mint 43 millió forint vagyont vontak el, de a pénzen túl lefoglaltak nagy értékű gépkocsikat, kerékpárokat, edzőeszközöket, de még egy értékes festményt és egy táskát is, emellett értékpapírokat zároltak.

