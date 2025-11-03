ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.78
usd:
336.49
bux:
107167.7
2025. november 3. hétfő Győző
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gyros húst vág az egyik tulajdonos egy török étterem, utcára nyíló kiszolgáló ablakában az Erzsébet körúton.
Nyitókép: Képünk illusztráció MTI/Beliczay László

Azonnali gyrosrazzia jön

Infostart / MTI

Az élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági előírások betartása, a nyomonkövethetőség biztosítása és a megfelelő konyhatechnológia alkalmazása érdekében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) országos ellenőrzést rendelt el a gyrost árusító éttermekben és büfékben.

Az utóbbi időben több probléma is felmerült a gyros készítésével és árusításával kapcsolatban, ezért a gyrososok most fokozott hatósági figyelmet kapnak. Az NKFH és a kormányhivatalok ellenőrzéseiből ugyanis kiderült, hogy több esetben megszakadt a hűtési lánc, nem tudták megfelelően igazolni a hús eredetét, vagy gondok voltak a konyhák tisztaságával. Az eddig lefolytatott hatósági ellenőrzések közel 70 százalékánál találtak kifogásolni valót az ellenőrök, 4 gyrost árusító büfé működését felfüggesztették - közölte az NKFH.

Mint kiemelték, az NKFH ezért országos ellenőrzést rendelt el, hogy kiderüljön, a gyrost árusító vendéglátóegységek megfelelnek-e az élelmiszer-biztonsági és higiéniai előírásoknak. Az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok kiemelten figyelik az alapanyagok eredetét és nyomonkövethetőségét, a tárolási és hőkezelési hőmérsékletek betartását, valamint a konyhai folyamatokat, mint például a hús pácolásását és nyársra húzását.

A vizsgálatok érintik a dolgozók személyi higiéniáját, a munkaterületek tisztaságát, a fogyasztók allergénekről való tájékoztatását, valamint hogy a vendéglátók megtettek-e minden szükséges hatósági bejelentést.

Az NKFH és a kormányhivatalok határozottan fellépnek minden szabálytalanság esetén, ugyanis a fogyasztók egészsége és jogai a legfontosabbak, azok nem sérülhetnek.

Kezdőlap    Bűnügyek    Azonnali gyrosrazzia jön

étterem

gyros

nkfh

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Eltűntek az olcsó fapados repülőjegyek – Kiss Róbert Richard elmondta az okát

Eltűntek az olcsó fapados repülőjegyek – Kiss Róbert Richard elmondta az okát

A légitársaságoknak a koronavírus-járvány okozta válság után valahogy ki kellett termelniük a kieső pénzeket, mert a veszteség folyamatosan gyarapodott, ezért néhány drasztikusabb lépés elkerülhetetlenné vált, ilyen a jegyáremelés is – mondta az InfoRádióban Kiss Róbert Richard. Az utazási szakértő arról is beszélt, hogy a magyar turisták ma már nem igazán terveznek hosszabb, kéthetes külföldi utazást, inkább rövid idő alatt minél több helyre akarnak eljutni.
VIDEÓ
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.03. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Piti személyes fenyegetésekkel és zsarolásokkal esett Washington az EU főtárgyalóinak

Piti személyes fenyegetésekkel és zsarolásokkal esett Washington az EU főtárgyalóinak

Az amerikai kormány példátlan nyomásgyakorlással próbálta megakadályozni a nemzetközi tengeri szállítás szén-dioxid-kibocsátásának megadóztatását az ENSZ hajózási szervezetében (IMO) zajló egyeztetéseken – állították európai bizottsági tisztviselők a Politicónak. Mindez komoly dillemmát okoz a nyáron a vámháborút lezáró kereskedelmi megállapodást kötő Európai Uniónak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Beárazták a Seat legújabb népautóját: meglepő alapárral debütál Magyarországon a frissített Ibiza

Beárazták a Seat legújabb népautóját: meglepő alapárral debütál Magyarországon a frissített Ibiza

Megérkezett a megújult Seat Ibiza, a spanyol kisautó 2026 elején debütál a hazai szalonokban, 7 millió forintos indulóárral.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
At least 20 dead after magnitude-6.3 earthquake hits Afghanistan

At least 20 dead after magnitude-6.3 earthquake hits Afghanistan

The quake struck near Mazar-e Sharif, one of Afghanistan's largest cities, in the early hours of Monday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 1. 17:01
Ajakon, széklábbal: "az van, hogy szétvertem a részeg apámnak a fejét"
2025. november 1. 10:55
Óriási drogfogás Budapesten
×
×
×
×