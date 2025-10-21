Jó ideje figyelték a mindenre elszánt embercsempészbandát

A KR NNI Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály Illegális Migráció Elleni Osztálya tavaly óta folytat eljárást egy bűnbanda ellen. A gyanú szerint a szlovák állampolgárokból álló társaság 2022 óta szervezte és hajtotta végre illegális migránsok Nyugatra szállítását. A bizonyítékok alapján az 5, illetve 8 fős csoportokat a déli határon, a Csongrád-Csanád vármegyei

Domaszék környékén vették fel, majd személyautókba zsúfolva szállították őket Ausztriáig.

Az útvonal általában Rajkán keresztül vezetett. A csempészés azonban nem minden esetben járt sikerrel, mert volt, hogy a rendőrök elfogták a szállítmányt.

A legalább ötfős csapat több tagját azonosították a KR NNI nyomozói, és négy embercsempészt korábban el is fogtak. A bűnhálózat tagja volt az a 35 éves szlovák férfi is, aki ellen hazai, európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak, mivel külföldi állampolgár lévén feltételezték, hogy Szlovákiában lehet. A körözött mihamarabbi kézre kerítése érdekében a szlovák társhatósággal is felvették a kapcsolatot. A szlovák rendőrök így fogták el a szökevényt július 29-én Pozsonyban.

Október 8-án adták át Magyarországnak: a KR NNI nyomozói Rajkán vették át a férfit szlovák kollégáiktól. Budapestre szállítását követően gyanúsítottként hallgatták ki társtettesként, államhatár átlépéséhez több személynek segítséget nyújtva, vagyoni haszonszerzés végett, üzletszerűen, szervezőként vagy irányítóként, bűnszervezetben elkövetett embercsempészés bűntettével. A bíróság elrendelte letartóztatását - olvasható a Police.hu összefoglalójában.