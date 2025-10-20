ARÉNA - PODCASTOK
Rálőtt a gyerekre, mert az berúgta a labdáját az udvarára

Infostart / MTI

A Kazincbarcikai Járásbíróság tárgyalás mellőzésével, fegyveresen elkövetett garázdaság bűntette miatt 10 hónap – végrehajtásában 2 év próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztésre ítélt egy férfit, aki egy udvarra rúgott labda miatt gázriasztó fegyverrel fenyegetőzött Borsodszirákon.

A Miskolci Törvényszék tájékoztatása szerint a vádlott áprilisban azért ment a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található településen egy család ingatlanjához, hogy felelősségre vonjon egy ott lakó gyermeket, amiért berúgta a labdát üzletének udvarára, ahova a játékszerért be is mászott.

A férfi kiabált, és többször belerúgott a kerítésbe, majd

megfenyegette a családot, hogy megöli őket, ha a portájára mennek.

A közlemény szerint bár a gyermek édesanyja próbálta csitítani a vádlottat, az tovább kiabált és fenyegetőzött, majd egy gázriasztó fegyvert is elővett. A fegyverrel a kapu felett néhány méterről az épület sarkánál álló kiskorú felé lőtt, majd miután egy járókelő – akire egy pillanatra ráfogta a pisztolyt – ezért felelősségre vonta, elment a helyszínről.

A büntetővégzés nem jogerős.

