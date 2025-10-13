ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Chris Ryan/Getty Images

Kegyetlen gyilkos áll bíróság elé Borsodban

Infostart / MTI

Többszörösen minősülő emberölés bűntette miatt emelt vádat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség egy borsodi férfi ellen, aki egy bottal halálra verte krónikus beteg, legyengült fizikai állapotú nagymamáját - közölte a vádhatóság.

A vádlott egy borsodi településen családi házban együtt élt időskorú nagymamájával, aki krónikus betegségben szenvedett, kórosan lesoványodott, és gyenge fizikai állapotban volt.

Tavaly szeptemberben a férfi vitatkozott nagyszülőjével, és az udvaron elrángatta a kerítés végéhez, ahol egy közel egy méteres bottal és puszta kézzel többször nagy erővel megütötte. A sértett a bántalmazás során az átlagosat meghaladó testi és lelki gyötrelmet szenvedett el, és

olyan súlyos sérülései keletkeztek, hogy a helyszínen meghalt.

Az ügyészség a büntetlen előéletű, letartóztatásban lévő vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra.

gyilkos

bíróság elé állítás

kegyetlenség

