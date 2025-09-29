ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.36
usd:
333.67
bux:
99257.44
2025. szeptember 29. hétfő Mihály
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Santo Domingo, 2018. január 4.Lefoglalt kokaintéglákat őriz egy dominikai rendőr, mielőtt elégetik a több mint 2400 kilogramm összsúlyú kábítószert a fővárosban, Santo Domingóban 2018. január 4-én. (MTI/EPA/Orlando Barría)
Nyitókép: Orlando Barría

Latin-amerikai stílusú drogcsata zajlott Budapesten egy banánszállító konténer körül

Infostart / MTI

A Fővárosi Főügyészség fegyházbüntetést indítványoz egy 35 éves férfival szemben, aki banánszállító konténerbe rejtett kokaintömböket akart megszerezni.

Egy albán állampolgár férfi tudomással bírt arról, hogy 2023. november 10-én egy olyan konténer érkezik egy XXI. kerületi kikötői telephelyre, amelyben jelentős mennyiségű kokaint rejtettek el. A tömbösített kábítószert a kereskedők Ecuadorból fuvaroztatták hajón és vasúton Magyarországra egy banánszállítmányt tartalmazó konténer padlószerkezetében csempészve.

A vádlott másnap két, eddig ismeretlenül maradt társával símaszkban a telephelyen tárolt üres konténerhez ment. A magukkal vitt szerszámokkal megbontották a konténer padlózatát, hogy hozzáférjenek a kábítószerhez. Ekkor azonban tetten érte őket a telep biztonsági őre, akit meglátva az elkövetők a szerszámokat és táskákat hátrahagyva elmenekültek.

A konténer padlószerkezetében elrejtett, közel 155 kilogrammnyi kokaint ezt követően megtalálták, majd a rendőrség lefoglalta.

A Fővárosi Főügyészség a letartóztatásban lévő férfit különösen jelentős mennyiségű kábítószer birtoklása bűntettének kísérletével vádolta meg. Vele szemben fegyházbüntetést, annak végrehajtását követően pedig végleges hatályú kiutasítást indítványoz az országból.

Címképünk illusztráció

Kezdőlap    Bűnügyek    Latin-amerikai stílusú drogcsata zajlott Budapesten egy banánszállító konténer körül

kábítószer

drogdíler

kábítószer csempészet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bazsó Gábor Karotta: az elektromos átállás elkerülhetetlen, csak az időpont kérdéses – de Európa csak toporog

Bazsó Gábor Karotta: az elektromos átállás elkerülhetetlen, csak az időpont kérdéses – de Európa csak toporog

Az elektromos autók nemcsak hatékonyabban használják fel a meghajtáshoz szükséges energiát, hanem annak előállítása is egyre olcsóbb – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Bazsó Gábor Karotta autópiaci és -technológiai szakértő.
 

Sötét gyárak: okosabbak, mint gondolnánk

Villanyautó-válság: parkolópályára került a gyártás több üzemben

Gond van, segítséget kért a Volkswagen

VIDEÓ
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.30. kedd, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új csúcson az arany, bizonytalan a hangulat a tőzsdéken

Új csúcson az arany, bizonytalan a hangulat a tőzsdéken

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulásával kapcsolatos fejlemények rángatják a részvényindexeket: a piac jelenleg 90 százalékos valószínűséget jósol egy októberi kamatvágásra, és mintegy 65 százalékos esélyt egy újabb decemberi lépésre. Eközben a befektetők egy esetleges amerikai kormányzati leállás lehetőségét mérlegelik, ami késleltetheti a kulcsfontosságú munkaerőpiaci adatok közzétételét, és megnehezítheti a Fed döntéshozatalát. Ami a részvénypiaci folyamatokat illeti: az ázsiai tőzsdéken jó hangulatú kereskedést láthattunk, Európában végül zöldben álltak meg a vezető indexek, a tengerentúlon jó a hangulat. Eközben az arany és az ezüst is nagyot ralizik ma, előbbi új történelmi csúcsra is került.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási fordulat közeleg a hazai lízingpiacon: erre figyelhetnek oda azok, akik így vásárolnának autót

Óriási fordulat közeleg a hazai lízingpiacon: erre figyelhetnek oda azok, akik így vásárolnának autót

A lízingpiac jelentős átalakuláson megy keresztül, ahol egyre nagyobb igény mutatkozik a rugalmas konstrukciók és komplex szolgáltatások iránt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump and Netanyahu agree new US peace plan for Gaza and warn Hamas to accept

Trump and Netanyahu agree new US peace plan for Gaza and warn Hamas to accept

President Trump says Israel would have US backing to "destroy" Hamas if it rejects White House deal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 29. 17:22
Segélykérő koktél: lekapcsolták a fiatal lány bántalmazóját
2025. szeptember 29. 12:43
Újabb részletek derültek ki a komáromi gyilkosságról
×
×
×
×