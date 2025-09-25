Jobban sikerült randevúról is hallottunk már: reggelre eltűnt a nő is, az autó is

Tavaly szeptember 27-én hajnalban érkezett bejelentés egy kocsilopásról a kecskeméti rendőrökhöz – írja beszámolójában a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A sértett előző este megismerkedett egy nővel, és vendégül látta otthonában. Hajnalban zajra ébredt, és meglepetésére a nő és az udvarban parkoló autója is eltűnt. A járműben volt a pénztárcája, a mobiltelefonja és az iratai.

A rendőrök hamar a nyomába eredtek, körözést adtak ki, és még aznap rábukkantak a kocsira: egy testvérpár – egy 18 éves lány és 17 éves öccse – hajtott vele a városban. A nyomozók megtudták, a lopásban egy harmadik, 17 éves fiú is részt vett, aki a kocsiban már nem volt velük, amikor elkapták őket. Nem sokkal később azonban őt is elfogták, és mindhármukat gyanúsítottként hallgatták ki a lopás miatt.

A testvérpár fiatalabb tagja mást is elkövetett: májusban egy lezárt elektromos rollert emelt el, júniusban pedig több mint egy tucat napkollektort vitt el egy lakatlan ház udvarából. Így összesen három lopásért kell felelnie. A rendőrök befejezték a nyomozást, az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek.