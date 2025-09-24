Lekapcsolták a borsodi holland rémet

Azt írták, a gyanúsított és felesége egy évvel ezelőtt telepedett le Magyarországon, egy borsodi kistelepülésen. A terhelt italozó életmódot folytatott és rendszeresen bántalmazta feleségét, aki emiatt félelemben élt.

Szeptember 1-jén este - egész napos veszekedés után - a férfi közölte feleségével, hogy megöli. A gyanúsított benzint locsolt a padlóra, majd kiment a szobából, és a mellette elhaladó felesége lábszárát is lelocsolta benzinnel. Ezt követően dulakodni kezdett a sértettel, és nem akarta kiengedni a házból. A nő végül kijutott, és a nyári konyhájába ment. A gyanúsított követte, és közölte vele, hogy végez mindkettőjükkel. A nő átmászott a kerítésen, és a szomszédban kért segítségért.

A rendőrök a földön feküdve találták meg a gyanúsítottat, mindkét csuklója meg volt vágva. A férfit a mentők kórházba szállították.

A törvényszék jelezte, a gyanúsított cselekménye bizonyítottság esetén alkalmas lehet emberölés előkészületének bűntette és személyi szabadság megsértésével elkövetett kapcsolati erőszak bűntette megállapítására, és - tekintettel a bűncselekmények súlyos büntetési tételére, valamint a bűnhalmazatra - súlyos büntetés kiszabása várható.