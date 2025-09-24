ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.41
usd:
333.61
bux:
98376.68
2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Chris Ryan/Getty Images

Lekapcsolták a borsodi holland rémet

Infostart / MTI

A Miskolci Járásbíróság egy hónapra elrendelte annak a holland férfinak a letartóztatását, aki rendszeresen bántalmazta és félelemben tartotta feleségét - közölte a Miskolci Törvényszék szerdán.

Azt írták, a gyanúsított és felesége egy évvel ezelőtt telepedett le Magyarországon, egy borsodi kistelepülésen. A terhelt italozó életmódot folytatott és rendszeresen bántalmazta feleségét, aki emiatt félelemben élt.

Szeptember 1-jén este - egész napos veszekedés után - a férfi közölte feleségével, hogy megöli. A gyanúsított benzint locsolt a padlóra, majd kiment a szobából, és a mellette elhaladó felesége lábszárát is lelocsolta benzinnel. Ezt követően dulakodni kezdett a sértettel, és nem akarta kiengedni a házból. A nő végül kijutott, és a nyári konyhájába ment. A gyanúsított követte, és közölte vele, hogy végez mindkettőjükkel. A nő átmászott a kerítésen, és a szomszédban kért segítségért.

A rendőrök a földön feküdve találták meg a gyanúsítottat, mindkét csuklója meg volt vágva. A férfit a mentők kórházba szállították.

A törvényszék jelezte, a gyanúsított cselekménye bizonyítottság esetén alkalmas lehet emberölés előkészületének bűntette és személyi szabadság megsértésével elkövetett kapcsolati erőszak bűntette megállapítására, és - tekintettel a bűncselekmények súlyos büntetési tételére, valamint a bűnhalmazatra - súlyos büntetés kiszabása várható.

Kezdőlap    Bűnügyek    Lekapcsolták a borsodi holland rémet

holland

borsod

párkapcsolat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tuzson Bence: kiskorú sértett nincs, kétség nem fér a miniszterek ártatlanságához

Tuzson Bence: kiskorú sértett nincs, kétség nem fér a miniszterek ártatlanságához

Kormányrendelet jelent meg szerdán arról, hogy a Szőlő utcai javítóintézetben történt visszaéléseket ki kell vizsgálni, a feladattal Tuzson Bencét bízták meg. Az igazságügyi miniszter időközben nyilvánosságra hozott egy jelentést.
 

Magyar Péter rálicitál a nemzeti konzultációra: a Tisza Párt folytatja a „Nemzet Hangja népszavazást”

Megvan a nemzeti konzultáció második kérdése

Orbán Viktor: Magyar Pétert zsarolják, fogott ember

VIDEÓ
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.25. csütörtök, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kőkemény üzenetet küldött Zelenszkij: ez a legpusztítóbb az egész emberiség történetében

Kőkemény üzenetet küldött Zelenszkij: ez a legpusztítóbb az egész emberiség történetében

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán az ENSZ Közgyűlésén tartott beszédében a világhatalmak segítségét kérte az orosz háború megállításához, figyelmeztetve egy veszélyes fegyverkezési versenyre, amelyet a konfliktus elősegít.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Borulhat a nagy autóipari álom Magyarországon: ez betehet a kínai nyomulásnak is

Borulhat a nagy autóipari álom Magyarországon: ez betehet a kínai nyomulásnak is

Kik uralják a világ autógyártását, és hol tart ebben Magyarország? Nézd meg a CHART by Pénzcentrum friss epizódját!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Stop Russia now or Putin will expand Ukraine war 'wider and deeper', Zelensky tells UN

Stop Russia now or Putin will expand Ukraine war 'wider and deeper', Zelensky tells UN

The Ukrainian president addresses the UN General Assembly after Donald Trump says for the first time that Kyiv could retake its lost borders.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 24. 12:52
Fittyet hányt a rolleres a KRESZ-re, megnyomorított egy nőt
2025. szeptember 23. 22:00
Ennyire érzéketlen rablóval már régen volt dolguk a hatóságoknak
×
×
×
×