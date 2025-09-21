Lecsaptak a reptéri csomogakra, komoly okuk volt rá

A NAV Repülőtéri Igazgatóságának bejelentése után indultak a NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának revizorai és a NAV Bevetési Igazgatóságának (BEVIG) pénzügyőr járőrei egy budapesti telephelyű raktárba. A helyszínen olyan árukészletre bukkantak, amely minden valószínűség szerint csomagküldő kereskedelemhez kapcsolódik. A vizsgálat során azonban nem tudták azonosítani a raktárban felhalmozott csomagok tulajdonosait, sem az áru eredetét vagy a beszerzés körülményeit - áll a NAV közleményében.

Mivel a raktári nyilvántartás alapján sem volt beazonosítható a tulajdonos, a NAV az árukat hatósági felügyelet alá helyezte. Ilyen esetekben a jogos tulajdonos 15 napon belül igazolhatja tulajdonjogát, és átveheti a termékeket.

A második vizsgálat azt is kiderítette, hogy

a korábban zárolt áruk jelentős része hamisítvány.

A BEVIG járőrei így több mint 76 millió forint értékű hamis terméket foglaltak le. Az ügyben tovább folyik az eljárás, a jogszabályi szankciókat nem kerülheti el a cég.