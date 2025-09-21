ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.36
usd:
332.34
bux:
100099.05
2025. szeptember 21. vasárnap Máté, Mirella
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Worker in forklift-truck loading packed goods in huge distribution warehouse with high shelves.
Nyitókép: Kamonchai Mattakulphon/Getty Images

Lecsaptak a reptéri csomogakra, komoly okuk volt rá

Infostart

Már az országba érkezéskor gyanús volt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Igazgatósága kockázatelemzőinek egy budapesti cég áruforgalma, ezért a NAV felkereste a vállalkozás raktárát. A tipp működött, hiszen a helyszínen a revizorok jelentős mennyiségű, igazolatlan távol-keleti eredetű árut találtak. A NAV végül 76 millió forintnyi hamis terméket foglalt le a telephelyen.

A NAV Repülőtéri Igazgatóságának bejelentése után indultak a NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának revizorai és a NAV Bevetési Igazgatóságának (BEVIG) pénzügyőr járőrei egy budapesti telephelyű raktárba. A helyszínen olyan árukészletre bukkantak, amely minden valószínűség szerint csomagküldő kereskedelemhez kapcsolódik. A vizsgálat során azonban nem tudták azonosítani a raktárban felhalmozott csomagok tulajdonosait, sem az áru eredetét vagy a beszerzés körülményeit - áll a NAV közleményében.

Mivel a raktári nyilvántartás alapján sem volt beazonosítható a tulajdonos, a NAV az árukat hatósági felügyelet alá helyezte. Ilyen esetekben a jogos tulajdonos 15 napon belül igazolhatja tulajdonjogát, és átveheti a termékeket.

A második vizsgálat azt is kiderítette, hogy

a korábban zárolt áruk jelentős része hamisítvány.

A BEVIG járőrei így több mint 76 millió forint értékű hamis terméket foglaltak le. Az ügyben tovább folyik az eljárás, a jogszabályi szankciókat nem kerülheti el a cég.

Kezdőlap    Bűnügyek    Lecsaptak a reptéri csomogakra, komoly okuk volt rá

nav

csomag

raktár

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A világon egyedülálló Freddie Mercury-kiállítás jön Budapestre

A világon egyedülálló Freddie Mercury-kiállítás jön Budapestre
A Queen egykori frontembere jövőre lenne 80 éves és 2026-ban lesz a brit rockegyüttes emlékezetes budapesti koncertjének a 40. évfordulója, ezért a Magyar Zene Háza jövő tavasszal különleges tárlatot nyit meg. Horn Márton intézményigazgató az InfoRádióban elmondta: nemcsak az énekes ismert oldalát mutatják be, hanem rengeteg személyes, sokáig titokban tartott vagy a nyilvánosság számára nem ismert tárgy, sztori is előkerül.
Oeconomus: Kína és Ukrajna viszonya a háború ellenére is tudott erősödni

Oeconomus: Kína és Ukrajna viszonya a háború ellenére is tudott erősödni

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban arról beszélt, hogy az elmúlt másfél évtized során hogyan alakult át a kínai–ukrán kereskedelmi viszony és diplomácia, illetve hogyan tudta úgy pozicionálni magát az ázsiai nagyhatalom, hogy mindkét háborús féllel, Ukrajnával és Oroszországgal is megmaradt a jó viszony.
 

Az olasz maffiának küld fegyvereket Vlagyimir Putyin

VIDEÓ
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.22. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Warren Buffett helyett én: kezdők útmutatója a befektetéshez – Interaktív, díjmentes online előadás

Warren Buffett helyett én: kezdők útmutatója a befektetéshez – Interaktív, díjmentes online előadás

A befektetés elsőre bonyolultnak tűnhet, tele idegen kifejezésekkel és kockázatos lehetőségekkel. Pedig az alapelvek egyszerűek – és épp ezeket mutatja be webináriumunk. Megtanulhatod, hogyan tedd pénzügyeidet átláthatóvá, hogyan építs diverzifikált portfóliót, és hogyan maradj fókuszban a piaci zaj közepette. Itt nincs szükség Wall Street-i rutinra, csak kíváncsiságra és egy kezdő lépésre.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Háborús készültség Európában: már harci gépek köröznek Lengyelország felett, ennek a fele sem tréfa

Háborús készültség Európában: már harci gépek köröznek Lengyelország felett, ennek a fele sem tréfa

A brit királyi légierő két Typhoon típusú repülőgépe hajtott végre légtérellenőrző repülést Lengyelország felett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer set to announce recognition of Palestinian state

Starmer set to announce recognition of Palestinian state

"Now is the time to stand up for" a two-state solution, Deputy Prime Minister tells the BBC ahead of the announcement.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 21. 11:01
Hátborzongató fotót tett közzé a rendőrség a betörő zuhanásról
2025. szeptember 20. 15:45
Apja kitiltotta az otthonából, ezért inkább betört oda – most bíróság előtt kell felelnie
×
×
×
×