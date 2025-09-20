Apja kitiltotta az otthonából, ezért inkább betört oda – most bíróság előtt kell felelnie

A Kiskunhalasi Járási Ügyészség vádat emelt azokkal az élettársakkal szemben, akik erőszakkal bemenve aludtak a fiú apjánál – írja közleményében az ügyészség.

A vád szerint a jászszentlászlói férfit évek óta tartó kifogásolható életvitele miatt az apja kitiltotta a házából. A vádlott 2025 márciusában – röviddel próbára bocsátása után – napi rendszerességgel megjelent a sértett lakóházánál, ahol ordítozva és az ablakot verve pénzt követelt az apjától.

A vádlott egy alkalommal – kihasználva apja távollétét – élettársával megjelent a háznál azért, hogy ott töltsék az éjszakát.

A fiú a zárt kaput leemelte a helyéről, az épület ablakát benyomta, a pár így jutott be a lakásba.

Néhány nappal később a férfi bemászott az udvarba és az ott álló lakókocsiból pénztárcát, 15 ezer forintot és személyes okmányokat vitt el, majd a kerítésen kiugorva távozott.

A férfi távoltartás hatálya alatt áll. Az ügyészség őt zaklatás, magánlaksértés, valamint lopás vétségével vádolja és ezért vele szemben pártfogó felügyeletének elrendelése mellett végrehajtásában felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását indítványozza. Élettársának magánlaksértés vétsége miatt kell felelnie.

Bűnösségükről a Kiskunhalasi Járásbíróság fog dönteni.