ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.36
usd:
332.34
bux:
100099.05
2025. szeptember 20. szombat Friderika
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pexels.com

Apja kitiltotta az otthonából, ezért inkább betört oda – most bíróság előtt kell felelnie

Infostart

Kifogásolható életvitele miatt apja nem látta többé szívesen az otthonában a férfit, aki viszont nem törődött ebbe bele: élettársával betörtek, hogy ott töltsék az éjszakát.

A Kiskunhalasi Járási Ügyészség vádat emelt azokkal az élettársakkal szemben, akik erőszakkal bemenve aludtak a fiú apjánál – írja közleményében az ügyészség.

A vád szerint a jászszentlászlói férfit évek óta tartó kifogásolható életvitele miatt az apja kitiltotta a házából. A vádlott 2025 márciusában – röviddel próbára bocsátása után – napi rendszerességgel megjelent a sértett lakóházánál, ahol ordítozva és az ablakot verve pénzt követelt az apjától.

A vádlott egy alkalommal – kihasználva apja távollétét – élettársával megjelent a háznál azért, hogy ott töltsék az éjszakát.

A fiú a zárt kaput leemelte a helyéről, az épület ablakát benyomta, a pár így jutott be a lakásba.

Néhány nappal később a férfi bemászott az udvarba és az ott álló lakókocsiból pénztárcát, 15 ezer forintot és személyes okmányokat vitt el, majd a kerítésen kiugorva távozott.

A férfi távoltartás hatálya alatt áll. Az ügyészség őt zaklatás, magánlaksértés, valamint lopás vétségével vádolja és ezért vele szemben pártfogó felügyeletének elrendelése mellett végrehajtásában felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását indítványozza. Élettársának magánlaksértés vétsége miatt kell felelnie.

Bűnösségükről a Kiskunhalasi Járásbíróság fog dönteni.

Kezdőlap    Bűnügyek    Apja kitiltotta az otthonából, ezért inkább betört oda – most bíróság előtt kell felelnie

lopás

család

ügyészség

kiskunhalas

betörés

viszony

apa

magánlaksértés

fiú

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
480 drón, 40 rakéta: súlyos orosz támadás indult Ukrajna ellen

480 drón, 40 rakéta: súlyos orosz támadás indult Ukrajna ellen

Oroszország újabb drón-és rakétatámadást indított több ukrajnai régió ellen, halálos áldozatok is vannak – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton.
 

Két robbanás történt az atomerőmű fölött

Az orosz sajtó szerint elapadt az üzemanyag-ellátás: karbantartás vagy dróntámadás?

Volodimir Zelenszkij: Ukrajna 2026-ban már fegyvereket fog exportálni

Vlagyimir Putyin az utódlására utalgatott – mutatjuk a lehetséges befutókat

Lengyelországban fellángolt a bunkerláz

VIDEÓ
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.22. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Túlfeszítette Putyin a húrt a NATO-nál, raidót fújtak, míg Ukrajna hatékony ellentámadást vezetett – háborús híreink szombaton

Túlfeszítette Putyin a húrt a NATO-nál, raidót fújtak, míg Ukrajna hatékony ellentámadást vezetett – háborús híreink szombaton

Három orosz katonai repülőgép 12 percig megsértette a NATO-tag Észtország légterét pénteken, amit a balti ország kormánya "példátlanul arcátlan" behatolásnak minősített. Az incidens a legújabb a Oroszország által végrehajtott katonai akciók sorában, amelyek nyugtalanságot keltenek a szövetségben. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint sikeresek voltak a védelmi erők ellentámadásai az invázióval szemben, valamint üdvözölte az Európai Unió legújabb szankciós csomagját. A legfontosabb háborús híreink szombaton.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt még az AI szerint is kolbászból van a kerítés: kanyarban sincsen Svájc vagy Ausztria

Itt még az AI szerint is kolbászból van a kerítés: kanyarban sincsen Svájc vagy Ausztria

Ha valaki Magyarországról külföldön keresne új lehetőséget, legtöbbször Németország, Ausztria vagy Svájc jut először eszébe.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Estonia seeks Nato consultation after Russian jets violate airspace

Estonia seeks Nato consultation after Russian jets violate airspace

Russia denies jets entered Estonian airspace in the same month as its drones violated the airspace of two other Nato members.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 20. 11:00
Kiskorú lányokat használt ki szexuálisan, videóra is vette
2025. szeptember 19. 18:52
Lecsapott a TEK, bombakereső kutyát is vittek a családi házhoz
×
×
×
×