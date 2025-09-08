ARÉNA
2025. szeptember 8. hétfő
Nyitókép: Forrás: Pexels

A TEK segített lekapcsolni a feleségét terrorizáló férjet

Infostart

A férfi hónapok óta rettegésben tartotta, szóban és fizikailag is bántalmazta házastársát, aki végül a rendőrséghez fordult. Felmerült, hogy fegyvert is tart, ezért kellettek a kommandósok.

Egy helyi asszony kért segítséget a szekszárdi rendőröktől, mert megelégelte, hogy férje hónapok óta mind lelkileg, mind testileg bántalmazza – írja a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása alapján a teol.hu.

A nő számos esetről beszámolt a nyomozóknak, amikor a férfi egy-egy vita után, vagy akár különösebb indok nélkül bántalmazta. Felmerült a gyanú, hogy a férfi nem csak a felesége ellen követett el bűncselekményeket, illetve hogy fegyvert tart otthonában, ezért a rendőrség a TEK segítségét kérte. A lakásban a kutatás során légpuskát és gáz-riasztó fegyvert találtak.

Elfogását követően kapcsolati erőszak bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a 32 éves férfit, majd őrizetbe vették. Elismerte, hogy rendszeresen bántalmazta feleségét.

Mint kiderült, a férfi nem volt ismeretlen a hatóság számára, tetteit felfüggesztett börtönbüntetés hatálya alatt követte el, ugyanis korábbi élettársát is bántalmazta. A szekszárdi nyomozók kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság a hétvégén el is rendelt.

Bűnügyek    A TEK segített lekapcsolni a feleségét terrorizáló férjet

