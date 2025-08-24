ARÉNA
Nyitókép: BKK

Kíméletlen brutalitás egy idős nő ellen a 4-6-os villamoson

Infostart

A BRFK rendőrei súlyos testi sértéssel gyanúsítják azt a fiatal nőt, aki lerántott a villamosról egy 72 éves asszonyt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. Kerületi Rendőrkapitánysága nyomozást rendelt el, mert július végén megtámadtak egy idős asszonyt a Mester utcai 4-es és 6-os villamosmegállóban - írja a police.hu.

Egy fiatal nő látható ok nélkül belekötött, majd megütötte és a táskájánál fogva lerántotta a villamosról az asszonyt, aki a földre esett.

A 72 éves sértett az eset következtében súlyosan megsérült, az elkövető elmenekült. A ferencvárosi nyomozók augusztus 23-án éjjel a 4-es és 6-os villamos vonalán tartottak ellenőrzést, mely során néhány megállóra a támadás helyszínétől, a VIII. kerületben igazoltatták egy 21 éves nőt.

Őt gyanúsítják a támadással. Elfogták és súlyos testi sértés bűntett gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, beismerő vallomást tett.

