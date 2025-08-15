Politika, kommentek – ez már a Btk.-ba ütközhet, ki is vonult a rendőrség

A Tisza Párt elnökének szarvasi fórumát beharangozó Facebook-poszt alatt olyan komment jelent meg augusztus 3-án este, amely Magyar Péter életének kioltására buzdított. A KR NNI kibernyomozói a feljelentés napján – azaz augusztus 12-én – soron kívül azonosították a „Hátravinni, agyon lőni!!” hozzászólást író felhasználót. A készenléti rendőrök még aznap elfogták a 46 éves Békés vármegyei lakost.

Bejelentett lakó-, illetve tartózkodási helyén is kutatást tartottak a KR NNI szegedi osztályának nyomozói. Otthonában egy légpuskát, valamint vadászpuskához, karabélyhoz, illetve pisztolyhoz tartozó lőszereket is találtak. Ezeket szakértő vizsgálja.

Előállítását követően a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a férfit internetes agresszió miatt. A gyanúsított a bűncselekményt beismerte, jelenleg szabadlábon védekezik.

A rendőrség minden ilyen és ehhez hasonló ügyet komolyan vesz, és eljár minden olyan posztolóval, illetve kommentelővel szemben, aki erőszakos halált okozó, vagy különös kegyetlenséggel elkövetett bűncselekményre utaló szándékot fejez ki

– olvasható az oldalon.

Ezért óva intünk mindenkit a felelőtlen és meggondolatlan kommenteléstől. Legyünk tisztában azzal, hogy tetteinknek – még, ha az interneten történik is – súlyos következményei lehetnek.

A rendőrségi honlapon idézik a Btk. idéntől hatályos passzusát az internetes agresszió törvényi tényállásáról: "Aki nagy nyilvánosság előtt elektronikus hírközlő hálózat útján olyan kifejezést, ábrázolást vagy kép- és hangfelvételt használ vagy tesz közzé, amely beazonosítható személlyel vagy személyekkel szembeni erőszakos halált okozó, vagy különös kegyetlenséggel elkövetett büntetendő cselekményre irányuló szándékot vagy kívánságot fejez ki, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő."