Már bíróság elé állították a szombati vancouveri tömeges gázolás elkövetőjét

A gázolásban 11 ember meghalt, a 32 sebesült közül 17-et pedig még mindig kórházban ápoltak az egészségügyi minisztérium helyi idő szerint vasárnap esti közlése szerint. A gyanúsított ellen - akit néhány órával a gázolás után fogtak el - nyolcrendbeli, nem kitervelt, de szándékos emberölés címén emeltek vádat - közölte Damienne Darby, a Brit Columbia-i ügyészség szóvivője.

A nyomozók kizárták a terrorizmust mint indítékot, és közölték, hogy további vádemelések is lehetségesek. A sofőrt ismerte a rendőrség, mentális problémákkal küzd. A tragédia a Fülöp-szigeteki ünnepen, az úgy nevezett Lapu-Lapu fesztiválon történt röviddel este nyolc után.

Ken Sim, Vancouver polgármestere elmondta: megdöbbentették a történtek, és együttérzését fejezte ki valamennyi érintettnek és a vancouveri Fülöp-szigeteki közösségnek.

Initial reports of several killed and over a dozen injured, after an SUV plowed into a closed-off street filled with people celebrating the Lapu Lapu Festival in Canada



