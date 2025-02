Pécsi szál: a trafikosnő megharapta a rablót – videó

A héten bőven akadtak események, amelyek megmozgatták a tőzsdéket, Trump kereskedelmi háborúja és ukrajnai béketerve is nagy mozgásokat hozott, miközben a vállalati gyorsjelentési szezon is tovább folytatódott. Ázsiában felemás mozgások voltak jellemzők ma, Európában a nap vége felé esést látni, míg az amerikai tőzsdék mínuszban vannak. A nap legfontosabb adata a délutáni amerikai munkaerőpiaci statisztika volt, amely a vártnál rosszabb foglalkoztatottság bővülést, és gyorsuló bérdinamikát mutatott - ez pont az a kombináció, amit az amerikai jegybank nem szeretne látni. Mindeközben Trump vámháborújában is újabb fejlemények jöttek, ez pedig nem hagyta hidegen a piacokat sem.