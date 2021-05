Koronavírus - Megszólalt a rendőrség is a rémhírterjesztő ügyében

Ahogyan azt az Infostart is megírta, az operatív törzs tájékoztatóján Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese elmondta: egy férfi, a vallomása szerint kattintásvadász célból terjesztette a hamis hírt, ami miatt többen az önkormányzatnál is érdeklődtek, amely emiatt tisztázó közleményt adott ki az ügyben. Most a rendőrség a közösségi oldalán is beszámolt az esetről, felhívva a figyelmet: az ilyen jellegű hamis információk terjesztése alkalmas arra, hogy az emberekben bizalmatlanságot vagy félelmet keltsen a koronavírussal szembeni vakcinák iránt, és ezek a rémhírek akadályozhatják a járvány elleni védekezést. A férfi rémhírterjesztés miatt felelhet.

Mint írták, a kibernyomozóink továbbra is napi szinten monitorozzák az internetet, hogy a minden alapot nélkülöző és a köznyugalmat sértő álhíreket feltérképezzék, az elkövetőket felelősségre vonják.

A Facebook is igyekszik fellépni az álhírek ellen, és legújabb döntésével megnehezíti az egyes posztok kattintás nélküli továbbküldését. Egyelőre androidos készülékeken tesztelik a módszert: ha valaki egy adott tartalmat annak megnyitása nélkül oszt meg, egy kis felugró ablakot kap, amely röviden figyelmezteti, hogy ha nem olvassa el a cikket, nem jut hozzá az abban szereplő kulcsinformációhoz.

‼Igen gyorsan elterjedt az a hír, hogy egy Nyíregyháza melletti kis faluban mindenki meghalt miután beoltatta magát. A... Közzétette: Magyar Rendőrség – 2021. május 13., csütörtök

Nyitókép: Pixabay