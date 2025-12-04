Súlyosították az unokáját szexuálisan molesztáló férfi büntetését

A jogerős tényállás szerint a vádlott lakhatása 2023 őszén megszűnt, ezért a volt élettársa befogadta, akivel együtt lakott a 2012 novemberében született közös unokájuk.

A vádlott kihasználva, hogy a kislány megkedvelte őt, vele több alkalommal, részben erőszakkal szexuális cselekményt végzett. Előfordult az is, hogy saját szexuális életéről trágár szavakkal mesélt a 11 éves gyermeknek – olvasható a Főügyészség közleményében.

Azzal fenyegette meg, ha elmondja a történteket, leszúrja az anyját és a nagymamáját. Miután 2023 decemberében a vádlott elköltözött, a sértett mégis elmondta a nagymamájának, aki feljelentést tett.

A vádlott elmenekült, 2024 júniusában fogták el.

A vádlott cselekménye következtében a sértett személyisége súlyosan károsodott.

A Tatabányai Törvényszék a vádlottat folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt 10 év fegyházbüntetésre, 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba.

Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és a védője felmentésért fellebbeztek.

A Győri Ítélőtábla a határozatában egyetértett az ügyészséggel. A többszörösen büntetett előéletű vádlott gátlástalanul követte el a bűncselekményt, a sértett életében komoly károkat okozott, ezért a büntetést 12 évre felemelte.