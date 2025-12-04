ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.18
usd:
328.89
bux:
109387.87
2025. december 4. csütörtök Barbara, Borbála
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Férfi árnyéka egy börtönben.
Nyitókép: Irkham Khalid , Getty Images

Súlyosították az unokáját szexuálisan molesztáló férfi büntetését

Infostart

A Győri Fellebbviteli Főügyészség sikeresen indítványozta a büntetés súlyosítását abban az ügyben, amelyben a nagyapa az unokája bizalmával visszaélve őt szexuálisan bántalmazta.

A jogerős tényállás szerint a vádlott lakhatása 2023 őszén megszűnt, ezért a volt élettársa befogadta, akivel együtt lakott a 2012 novemberében született közös unokájuk.

A vádlott kihasználva, hogy a kislány megkedvelte őt, vele több alkalommal, részben erőszakkal szexuális cselekményt végzett. Előfordult az is, hogy saját szexuális életéről trágár szavakkal mesélt a 11 éves gyermeknek – olvasható a Főügyészség közleményében.

Azzal fenyegette meg, ha elmondja a történteket, leszúrja az anyját és a nagymamáját. Miután 2023 decemberében a vádlott elköltözött, a sértett mégis elmondta a nagymamájának, aki feljelentést tett.

A vádlott elmenekült, 2024 júniusában fogták el.

A vádlott cselekménye következtében a sértett személyisége súlyosan károsodott.

A Tatabányai Törvényszék a vádlottat folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt 10 év fegyházbüntetésre, 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba.

Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és a védője felmentésért fellebbeztek.

A Győri Ítélőtábla a határozatában egyetértett az ügyészséggel. A többszörösen büntetett előéletű vádlott gátlástalanul követte el a bűncselekményt, a sértett életében komoly károkat okozott, ezért a büntetést 12 évre felemelte.

Kezdőlap    Bűnügyek    Súlyosították az unokáját szexuálisan molesztáló férfi büntetését

ítélet

szexuális bántalmazás

súlyosítás

győri fellebbviteli főügyészség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sok pénzt hagytak veszni, idén sem igazán moccantak az autósok

Sok pénzt hagytak veszni, idén sem igazán moccantak az autósok

Éves szinten 2,3 százalékkal 30 ezer forint alá csökkent az átlagdíj az idei kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kampányban – közölte a netrisk.hu biztosítás összehasonlító portál. A díjcsökkenés ellenére csak az autósok 25 százaléka váltott.
Karácsony Gergely: semmilyen fővárosi irányítás vagy tulajdon nem kerülhet át a kormányhoz

Karácsony Gergely: semmilyen fővárosi irányítás vagy tulajdon nem kerülhet át a kormányhoz

Karácsony Gergely szerint ha máshogy nem megy, akkor politikai logikából levezetett unortodox, a kormány által kitalált megoldással kell működőképesként megtartani Budapestet, az ő feladata most az, hogy a kormányt ne engedje ki ebből az ígéretéből. A főpolgármester azt mondta, Tüttő Katát a Fővárosi Közgyűlésben tapasztalható politikai realitások miatt jelölte. A Tisza Párt közgyűlési szerepvállalását nonszensznek tartja, mert nem lehet egyszerre felelősséget is vállalni meg nem is. Beszélt a Nyugati téri és a népligeti felüljáró sorsáról, valamint arról, hogy egy parlament elé benyújtott javaslat elvenné a főváros jogait az egyik Duna-part szabályozásával kapcsolatosan.
VIDEÓ
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.05. péntek, 18:00
Bódis László
a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Négy ország is bojkottálja a 2026-os Eurovíziót, még soha nem történt ilyen a verseny történetében

Négy ország is bojkottálja a 2026-os Eurovíziót, még soha nem történt ilyen a verseny történetében

Írország, Spanyolország, Szlovénia és Hollandia bojkottálja a 2026-os Eurovíziós Dalfesztivált, miután az EBU nem szavazott Izrael részvételéről, és csak a szavazási rendszer szigorításáról döntött - tudósított a Guardian.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 49. héten, csütörtökön

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 49. héten, csütörtökön

Kihúzták a Hatoslottó 49. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 600 millió forintos főnyereményt?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin says Russia will take Donbas by force or Ukraine's troops will withdraw

Putin says Russia will take Donbas by force or Ukraine's troops will withdraw

The Russian leader's comments come as US and Ukrainian negotiators are due to hold a new round of talks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 4. 17:05
Két testvér holttestét találták meg a padláson, a rendőrség vizsgálja a tragédiát
2025. december 4. 07:12
Majdnem megölte csecsemőjét az anya, mert idegesítette a sírása
×
×
×
×