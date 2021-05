Operatív törzs: tömeges halálozásról szóló álhír miatt elfogtak egy nagykanizsai férfit

A javuló járványadatok között megbújnak figyelmeztető adatok is, amely továbbra is indokolja, hogy munkában maradjon az operatív törzs, a Kormányinfót követően pedig a járványügyi munkacsoport is nyilvánosság elé állt közléseivel.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese egy "rendkívüli bejelentéssel" kezdett: büntetőeljárás indult egy rémhírterjesztő nagykanizsai férfival szemben, aki a közösségi oldalán arról írt, hogy egy Nyíregyháza melletti kis faluban mindenki meghalt a védőoltás beadása után. A férfit május 11-én fogták el, őrizetbe vették és eszközeit lefoglalták, de ma már szabadlábon védekezhet.

Rendőrségi adatok:

438 maszktalan emberrel szemben intézkedtek szerdán

120 személlyel szemben intézkedtek a kijárási korlátozás vagy a csoportosulási szabályok megszegése miatt

45 korridoros intézkedés történt

picivel emelkedett a karanténos személyek száma 18 886 most a számuk. Mobilon 978 ember követhető.

Galgóczi Ágnes NNK-főosztályvezető a már ismert járványadatok részletes ismertetésével kezdett.

Egy hét alatt több mint 4000-rel csökkent az új esetek száma, az országosan 30 százalékos csökkenés - húzta alá. A fertőzöttek leginkább a 40-49 éves korosztályból kerülnek ki. A legtöbben budapestiek vagy Pest megyeiek, összességében minden negyedik ember idevalósi.

Kijelentette, Magyarország az első uniós ország, ahol a 18 éven aluliak oltása is tömegesen megkezdődhetett - utalva a csütörtökön indult új oltási kampányra.

Pfizer-oltási kampány pedig még a későbbiekben is lesz.

Jelezte, a napokban érkezett Moderna- és Janssen-oltásokat a háziorvosok használhatják fel, az AstraZenecával második oltásokat hajtanak végre.

Kérdésekre és megválaszolásukra ezúttal nem került sor.

