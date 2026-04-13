2026. április 13. hétfő Ida
Las Vegas, 2016. május 23.Britney Spears amerikai énekesnõ a Billboard magazin zenei díjainak kiosztóján Las Vegasban 2016. május 22-én. (MTI/EPA/Nina Prommer)
Nyitókép: MTI/EPA/Nina Prommer

Elvonóra ment Britney Spears

ELŐZMÉNYEK

Britney Spears ittas vezetés miatti márciusi letartóztatása után önként vonult rehabilitációs intézetbe, miközben jogi ügyei és karrierjének fontos fordulópontjai egyszerre tartják reflektorfényben. A popsztár memoárjából hamarosan film is készül.

Britney Spears márciusi, ittas vezetés miatti letartóztatása után önként vonult be egy rehabilitációs intézménybe – írja a Deadline-t idézve az Index.

A Grammy-díjas popsztárt március 4-én vették őrizetbe a kaliforniai Ventura megyében, miután felmerült a gyanú, hogy ittasan vezetett. Az esetet követően úgy döntött, segítséget kér, és megkezdi a szükséges kezelést.

Az énekesnő szóvivője akkor úgy nyilatkozott: az incidens „sajnálatos és elfogadhatatlan”, Spears azonban vállalja a következményeket, együttműködik a hatóságokkal, és szeretné rendbe tenni az életét. Hozzátette, hogy ebben a nehéz időszakban a családja is mellette áll, és támogatják abban, hogy új alapokra helyezze a jövőjét.

Spearsnek május 4-én kell megjelennie a bíróságon.

britney spears

rehabilitáció

ittas vezetés

Alaptörvény-módosítást, korrupcióellenes intézkedéseket tervez a Tisza

A Tisza elnöke pártja kétharmados győzelme után értékelte a választásokat, beszélt a terveiről, válaszolva a nemzetközi és hazai médiumok kérdéseire. Elmondása szerint kormánya diverzifikálni fogja az energiabeszerzést, de „nem tudja megváltoztatni a földrajzi realitásokat”, amelyeknek Oroszország is része. Nem kívánja blokkolni az Ukrajnának szánt uniós hitelt, négy intézkedést ajánlott az EU-nak az uniós pénzek megszerzése érdekében. Olyan illegális migrációs szabályozást tervez, amely megfelel az uniós jognak és nem jelenti migránsok érkezését. Kiderült az is, mit mondana Donald Trumpnak.
 

„Magyarország konzervatív jelképét legyőzte a jobbközép ellenzék” – angolszász sajtóreakciók

Moszkva türelemmel megvárja, milyen lépéseket tesz majd az új magyar vezetés

Brüsszel és Berlin után Bécs is üdvözölte Magyar Péter, illetve a Tisza Párt győzelmét

Az ÁSZ és az Alkotmánybíróság elnöke is reagált Magyar Péter felszólítására

Így reagáltak a fideszes politikusok a választási vereségre

Elon Musk is reagált a magyar választások eredményére

Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
Blokkolja Trump a Hormuzi-szorost, úgy néz ki, folytatódik a háború, kilőtt az olajár - Híreink az iráni háborúról hétfőn

A hétvégén eredménytelenül zárultak a béketárgyalások Irán és az USA közt. Donald Trump amerikai elnök a hétvégén blokádot jelentett be a Hormuzi-szoroson és az amerikai haditengerészet nekiállt lezárni Irán kikötőit. A szoroson lassan meginduló teherforgalom teljesen leállt, sok hajó visszafordult. A libanoni fronton tovább támad az izraeli haderő, de más szektorban egyelőre nem újultak ki a harcok. Trump elnök közölte: neki "megfelel," ha nem sikerül folytatni a béketárgyalást Iránnal. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői eseményeivel.

Kvíz: Te tudod, mit jelentenek ezek a szavak Google nélkül? Lássuk, lesz-e 10 pontod!

Te mennyire vagy jártas az idegen, vagy régies szavak jelentésében és a szlengben? Teszteld a tudásod a mai nyelvi kvíz kérdésein keresztül!

US blockade of Iranian ports takes effect as Trump threatens to destroy 'attack ships'

UK maritime officials advise vessels in the area they may encounter a "military presence" and "right-of-visit procedures during passage".

