Elvonóra ment Britney Spears

Britney Spears márciusi, ittas vezetés miatti letartóztatása után önként vonult be egy rehabilitációs intézménybe – írja a Deadline-t idézve az Index.

A Grammy-díjas popsztárt március 4-én vették őrizetbe a kaliforniai Ventura megyében, miután felmerült a gyanú, hogy ittasan vezetett. Az esetet követően úgy döntött, segítséget kér, és megkezdi a szükséges kezelést.

Az énekesnő szóvivője akkor úgy nyilatkozott: az incidens „sajnálatos és elfogadhatatlan”, Spears azonban vállalja a következményeket, együttműködik a hatóságokkal, és szeretné rendbe tenni az életét. Hozzátette, hogy ebben a nehéz időszakban a családja is mellette áll, és támogatják abban, hogy új alapokra helyezze a jövőjét.

Spearsnek május 4-én kell megjelennie a bíróságon.