2026. február 17. kedd Donát
Receptet ír fel egy orovos a betegnek, miközben az egyik kezében gyógyszert tart.
Nyitókép: Getty Images/pcess609

Van egymillió dollárja? Ennyiért kínálja egy milliárdos a „halhatatlanságot”

Infostart

Bryan Johnson milliárdos egészségügyi programjába nem olcsó a belépés, viszont azt ígéri, igazán prémium szolgáltatásban lesz része a jelentkezőknek.

„Immortals”, azaz „Halhatatlanok” néven indít egészségügyi programot Bryan Johnson milliárdos – írja az üzletember bejegyzése nyomán a Telex.

A programért fejenként egymillió dollárt, azaz aktuális árfolyamon 319 876 000 forintot kér, és azt állítja, hogy ez a világ legjobb egészségügyi programja, melynek protokollját ő is követte az elmúlt 5 évben.

A jelentkezők kapnak egy személyi asszisztensekből álló csapatot, egy úgynevezett BryanAI 24/7-es szolgáltatást, számos vizsgálatot, teszteket, folyamatos monitorozást, a legjobb bőr- és hajkezelési protokollt, valamint hozzáférést a piacon elérhető legjobb terápiákhoz.

Bejegyzésében a milliárdos azt írja, az Immortals azoknak szól, akik rendelkeznek a szükséges erőforrásokkal és elkötelezettséggel. Elmondása szerint viszont a hosszú távú cél az egyetemes hozzáférés elérése, ugyanazzal a színvonalú ellátással, jövedelemtől függetlenül. Ahogy ezek a rendszerek kiforrottabbá és méretesebbé válnak, a költségek csökkennek – írta. Később szeretné jóval olcsóbban, 60 ezer dollárért is elérhetővé tenni, illetve egy ingyenes, digitális csomagot is létrehozni.

