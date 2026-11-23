„Az éltető víz visszavezetésének köszönhetően újra élettel telik meg a Bodrogköz" – írta Gajdos László.

Elkezdődött a vízpótlás a majdnem 12 kilométer hosszú Felsőberecki-főcsatornába, amely a tartós aszály miatt teljesen kiszáradt. A Bodrog vízgyűjtő területén lehullott csapadéknak köszönhetően több hullámban is emelkedett a folyó vízszintje, és a kedvező vízállást azonnal a táj javára fordítják. A Vissi-Holt-Bodrog vízszintje már az első csapadékos napokat követően emelkedni kezdett, egy hét alatt 129 centiméterrel nőtt. Az éltető víz nem folyik el, hanem visszakerül a kiszáradt csatornákba és holtágakba – írta a politikus.

Országszerte a legkülönfélébb beavatkozásokkal igyekeznek visszatartani és a talajba juttatni a csapadékos időjárásnak köszönhetően érkező vizet a vízügyi igazgatóságok, hogy emeljék a talaj nedvességtartalmát.

A lehullott csapadékkal és a vízfolyásokkal érkező többletvíz megállítása, illetve elfolyásának lassítása érdekében számos beavatkozást hajtanak végre, egyebek mellett lezárt zsilipekkel, patakmedrekben épített fenékküszöbökkel, holtágak, tározók és vizes élőhelyek feltöltésével igyekeztek emelni a vízhiányos talaj nedvességtartalmát.

A rendkívüli nyári szárazság a vízügyi szakembereket vízvisszatartást szolgáló intézkedésekre késztette. A lehullott csapadékkal és a vízfolyásokkal érkező többletvíz megállítása, illetve elfolyásának lassítása érdekében számos beavatkozást hajtottak végre, illetve végeznek jelenleg is - közölték az igazgatóságok az MTI érdeklődésére. Egyebek mellett lezárt zsilipekkel, patakokon épített fenékküszöbökkel, holtágak és tározók feltöltésével, vizes élőhelyek feltöltésével igyekeztek emelni a vízhiányos talaj nedvességtartalmát.