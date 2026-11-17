A három év alatti – kockázati csoportba tartozó – gyermekek számára is országszerte elérhetővé vált az influenza elleni, térítésmentes védőoltás, amelyet a háziorvosoknál, illetve a házi gyermekorvosoknál tudnak megkapni a gyermekek.

Mint Molnár Zsuzsanna, az Országos Népegészségügyi Intézet Járványügyi és Védőoltási Osztály szakértője az InfoRádióban hangsúlyozta, a 2026-2027-es influenzaszezonban

4500 adag Vaxigrip vakcina és

2000 adag Fluenz orrspray

áll rendelkezésre a 6-35 hónapos gyermekek védőoltásához, az életkoruknak és az egészségi állapotuknak megfelelően kell a készítményt kiválasztani.

A kockázatba tartozó, 3 évesnél fiatalabb gyermekek – krónikus betegséggel rendelkezők, rendszeres orvosi ellenőrzés, gondozás alatt állók, egészségügyi intézményben tartósan ápoltak – kaphatják meg a térítésmentes védőoltást.

A házi gyermekorvos tudja, hogy a praxisában kik azok a gyermekek, akiknek szükséges ez a vakcina beadása, és a háziorvosoknál érhető el az oltóanyag.

Tisztázta, általában egy egészséges gyermeknél az influenza gyorsan lezajlik, de a krónikus alapbetegséggel rendelkező gyermekeknél az a helyzet áll elő, hogy az influenza befolyásolja az alapbetegség lefolyását, felboríthatja például az anyagcserét.

„Egy cukorbeteg, vesebeteg gyermeknél ez nagyon fontos” – mondta példaként.

A védőoltás hat hónapos kortól adható. De mi a helyzet a hat hónapnál fiatalabb gyermekekkel?

„A Vaxigrip oltóanyag adható 6 hónapos kortól, a Fluenz orrspray pedig 2 éves kortól alkalmazható. A 6 hónaposnál fiatalabb csecsemőket is tudjuk közvetve védeni, méghozzá úgy, hogy a várandóság alatt az anya beoltatja magát, illetve a közeli hozzátartozók és a gondozók is” – jelezte Molnár Zsuzsanna.

Az influenzaszezonban érkezik a most már szerencsére sokkal enyhébb Covid-19 is. Ez ellen is lesz oltóanyag, de a Covid-oltóanyagok beszerzése, illetve országba érkezése még folyamatban van, erről is tájékoztatást adnak majd.

A cikk Domanits András interjúja alapján készült.