Súlyosabb büntetést kapott két nő, akik meg akarták ölni egyikük beteg férjét

A Győri Ítélőtábla előre kitervelten elkövetett emberölés bűntette kísérlete miatt jogerősen 5 év letöltendő fegyházbüntetésre ítélte a sértett férfi feleségét, társát pedig 3 év letöltendő fegyházbüntetésre.

A másodfokú bíróság az ügyészség súlyosító indítványával egyetértve változtatta meg az első fokon eljáró Győri Törvényszék határozatát: emberölés előkészülete bűntette helyett előre kitervelten elkövetett emberölés bűntette kísérletében mondta ki bűnösnek a nőket, akik így az 5-5 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés helyett kapták a letöltendő fegyházbüntetést.

A bíróság mindkét nőt kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

A sértett férfi 2017-ben balesetet szenvedett, a felesége ápolta, de ezt a feladatot egyre nagyobb tehernek érezte, időközben pedig megismerkedett egy másik férfival, akivel össze akart költözni.

Az asszony 2022 áprilisában elkezdte megvonni a férje gyógyszereit, illetve megváltoztatni azok adagolását, hogy ezzel a férfi halálát okozza. A nő a lelki problémái miatt már 2019-ben felvette a kapcsolatot a másik vádlottal, aki a terv megvalósításához tanácsokat adott.

A férfi leromlott állapotát júliusban az egyik rokona észlelte, értesítette a mentőket, akik a sértettet kórházba vitték.