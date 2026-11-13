Elárasztott utak, árokba csúszott autó, kidőlt fák – komoly pusztítást végzett az eső

A közlemény szerint a felázott talaj miatt több helyen fák dőltek az utakra, máshol az erős szél szakított le ágakat. Több autós is a katasztrófavédelem segítségét kérte, miután elárasztott aluljárókban rekedt.

Budapesten, a Ferencvárosi pályaudvarnál egy időre le kellett zárni az Illatos úti aluljárót, ahol a felgyülemlett esővíz miatt két autó is elakadt. Győrben, a Bisinger József híd alatt, a Szent István úton szintén egy vízben elakadt személyautót kellett kitolniuk a tűzoltóknak.

Szombathelyen a Csaba utcai felüljáró alatt, a gyalogos részen összegyűlt vizet szivattyúzták, Balatonfüreden pedig a vasútállomásnál kellett hasonló okból beavatkozni. Tökölön, a Csépi úton egy hentesüzletbe folyt be az esővíz, míg a Veszprém vármegyei Vilonyán a kiöntött Séd-patak elárasztotta egy családi ház pincéjét.

Az 54-es főúton, Bugacpusztánál, valamint az 1-es főúton, Szárligetnél kidőlt fák akadályozták a forgalmat. Hajdúnánás és Görbeháza között egy úttestre dőlt fa miatt egy személyautó az árokba csúszott.

A tűzoltók folyamatosan dolgoznak a káresetek felszámolásán – közölte a katasztrófavédelem.