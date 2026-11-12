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Éjszakai fények esőben, ahogy egy járdán és úttesten visszatükröződnek.
Nyitókép: Pixabay

Kiadták a riasztást – itt van Charles, ezeken a helyeken várható a legtöbb eső

Infostart / MTI

Elérte Magyarország déli, délnyugati vidékeit a portugál meteorológusok által Charles névre keresztelt ciklon csapadékzónája, amelyből éjszaka országszerte kiadós eső várható – derül ki a HungaroMet Zrt. csütörtök délutáni Facebook-bejegyzéséből.

Azt írták: bár napközben is többfelé előfordult időszakos eső, zápor, a java csak most jön, ugyanis „érkezik Charles, csapadékzónája egyre kiterjedtebb és erősebb”.

Hozzátették, a csapadékzóna az ország déli, délnyugati vidékeit már jobbára le is fedi és éjszaka ebből a csapadékzónából várható országszerte kiadós eső.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint a csapadékzóna tovább fejlődik, erősödik északkeleti irányba, így péntek délig további 15-40 milliméternyi csapadék valószínű területi átlagban. Az eső súlypontja várhatóan az ország északi felét érinti leginkább, ahol kisebb körzetekben 24 óra alatt akár 40-45 milliméter eső is eshet.

Emiatt péntek éjfélig Borsod-Abaúj-Zemplén megye területére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki, itt 24 óra alatt több mint 30 milliméternyi eső hullhat. Vas, Zala, Somogy, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém, Fejér, Pest, Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben péntekre, mert 24 óra alatt több mint 20 milliméter eső eshet.

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